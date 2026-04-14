AKTUELNO

Politika

JOVANOV PORUČIO ŠABIĆU: Ne može ni da vam se izađe u susret kad stalno menjate mišljenje!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Milenko Jovanov, član Predsedništva Srpske napredne stranke reagovao je na Šabićevu izjavu da Ana Brnabić krši poslovnik.

Ustav:

Član 130.

Glasanje o nepoverenju Vladi ili pojedinom članu Vlade može zatražiti najmanje 60 narodnih poslanika.

Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi ili pojedinom članu Vlade Narodna skupština razmatra na prvoj narednoj sednici, a najranije pet dana po podnošenju predloga. Nakon okončanja rasprave pristupa se glasanju o predlogu.

Poslovnik:

Član 218.

Narodna skupština razmatra predlog za glasanje o nepoverenju Vladi ili pojedinom članu Vlade na prvoj narednoj sednici, a najranije pet dana od dana podnošenja predloga.

Budući da je ovo prva naredna sednica od podnošenja predloga, jasno je da je nema nikakvog kršenja bilo kog akta. Naprotiv.

Ali dobro, kakvi su stručnjak i medij, takva je i analiza.

Drugo, podnosili su krivičnu prijavu protiv @anabrnabic kada sličan njihov predlog nije uvrstila u dnevni red sednice. Sada, kada je sazvala sednicu, opet im ne valja. Hajde, ljudi odlučite se više šta hoćete! Ne može ni da vam se izađe u susret kad stalno menjate mišljenje.

I ubuduće, ako uopšte bude bilo prilike, razmišljajte dobro o onome što predlažete i tražite, jer nikada ne znate kada će da vam se ostvari, odnosno kada ćemo da vam ispunimo želju.🙂

Autor: D.Bošković

#Milenko Jovanov

#misljenje

#susret

#ŠABIC

