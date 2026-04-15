'VUČIĆ JE VELIKI POLITIČAR SA ISKUSTVOM' Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov otvoreno o predsedniku Srbije

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Darko Vojinović

"Predsednik Aleksandar Vučić, u razgovorima sa predsednikom Vladimirom Putinom, više puta je izjavio da evropsku perspektivu vidi prvenstveno u smislu ekonomskih interesa Srbije, njenih interesa za integraciju u infrastrukturu koju je stvorila Evropska unija. Međutim, taj interes će uvek biti realizovan bez ugrožavanja odnosa sa Rusijom, jer srpski narod – kako pokazuju sve ankete javnog mnjenja – istorijski ima veoma pozitivan odnos prema Ruskoj Federaciji, kao i prema Narodnoj Republici Kini", rekao je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov.

Predsednik Vučić je više puta izjavio da se neće pridružiti Evropskoj uniji pod uslovima koji su antiruski, podseća ruski ministar.

"Poštujemo ovaj stav. Ali čujemo i šta Evropa govori. Srbiji govore 'možete da nastavite' – sada su, čini mi se, zamrznuli proces – 'možete da nastavite pregovore o pristupanju ako ispunite dva uslova: priznajte nezavisnost tzv. Kosova – što je dovoljno da se razume antisrpska priroda stava Brisela i drugo, morate se pridržavati svih, bez izuzetka, sankcija koje Evropska unija uvodi protiv Ruske Federacije'. To je sve. Drugim rečima, pokušavaju da pretvore Srbiju u neku vrstu tampon zone za konfrontaciju sa Rusijom", objasnio je Lavrov.

Prema rečima šefa ruske diplomatije, za razliku od Evropske unije, Rusija je zainteresovana da na Balkanu postoji infrastruktura koja ujedinjuje – ekonomska, kulturna i svaka druga.

"I istoj stvari — istom cilju ujedinjenja i dovede uzajamnu korist do maksimuma — teži kineska inicijativa 'Pojas i put', koja je takođe veoma popularna na Balkanu i aktivno se promoviše. Stoga smo mi, naravno, kao i Narodna Republika Kina, za srpski narod.

Ne sumnjam da ćemo poštovati izbor upravo srpskog naroda. On se mora pitati kakvu budućnost vidi za sebe. I predsednik Vučić to odlično razume, oseća raspoloženja svojih građana kao veliki političar sa iskustvom", zaključio je Lavrov.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Svet

LAVROV: Rusija spremna za dijalog sa SAD ako Vašington uzme u obzir interese Moskve

Svet

LAVROV: EU treba da se stidi, obaveze prema Srbiji nisu ispunjene deset godina

Politika

PUTIN SE SASTAO SA DODIKOM: Republika Srpska je naš prijatelj!

Politika

'DOBRO SE SEĆAM' Oglasio se šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, evo šta je rekao o bombardovanju SRJ pre 25 godina! OVO JE BIO PLAN

Svet

'AMERIČKA STRANA JE POČELA BOLJE DA RAZUME NAŠU POZICIJU' Sergej Lavrov se obratio nakon pregovora u Rijadu

Svet

'ZELENSKI JE JADNA OSOBA' Lavrov: Britanske vlasti ga vode kroz džungle međunarodne politike