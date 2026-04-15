AKTUELNO

Politika

Počele konsultacije predsednika Vučića sa predstavnicima Narodne stranke: Gajić stigao sa saradnicima

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

U Predsedništvu Srbije u 12.30 časova počele su konsultacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Narodne stranke.

Iz Narodne stranke na konsultacije kod predsednika Srbije došao je predsednik stranke Vladimir Gajić sa saradnicima.

Vučić je konsultacije sa predstavnicima stranaka započeo 3. aprila.

Predsednik je do sada obavio konsultacije sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.

Vučić je održao konsultacije i sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sa predstavnicima Srpske napredne stranke i Udruženih sindikata Srbije Sloga, kao i sa predstavnicima Ruske stranke, Jedinstvene Srbije i stranke Zeleni Srbije.

Predsednik je najavio da će nastaviti razgovore i sa drugim, različitim grupama.

Teme konsultacija su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

pročitajte još

'DOBAR I SADRŽAJAN RAZGOVOR O UNAPREĐENJU SVEUKUPNIH ODNOSA SRBIJE I BELGIJE' Vučić o detaljima razgovora s Maksimom Prevoom (FOTO)

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Konsultacije

#Narodna stranka

#Politika

#Srbija

