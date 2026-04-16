OVO JE VUČIĆEVA MISIJA! Predsednik se oglasio i dao obećanje celoj Srbiji: Boriću se dok sam živ! (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će se boriti za svoju zemlju dok je živ, ističući važnost mira i sigurnosti u ovim teškim vremenima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se u jeku najnovijih dešavanja u zemlji, šaljući snažnu poruku građanima putem društvenih mreža. U trenutku kada se region i svet suočavaju sa brojnim izazovima, njegova poruka dodatno naglašava stabilnost i odlučnost državnog vrha da očuva mir i sigurnost Srbije.

- Narod me je izabrao da čuvam slobodu i nezavisnost Srbije, boriću se dok sam živ za svoju zemlju - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Dok globalna scena beleži sve veće tenzije i neizvesnosti, Srbija ostaje mirna luka, pre svega zahvaljujući promišljenoj i odgovornoj spoljnoj politici koju vodi predsednik Vučić. Upravo takav pristup, koji balansira između principijelnosti i pragmatizma, u više navrata je naišao na priznanja i pohvale brojnih svetskih državnika, potvrđujući da Srbija ide putem stabilnosti, razvoja i očuvanja nacionalnih interesa.

Autor: A.A.