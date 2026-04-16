JEDNA REPORTERKA N1 OSTALA UZ ŠOLAKA, DRUGA PRIHVATILA NOVOG VLASNIKA: Pogubile se i u 10 minuta iznele dve oprečne stvari!

Lažljivi mediji su se našli u interesantnoj situaciji nakon promene vlasništva.

Tako se dogodilo da u istoj reportaži jedna novinarka nastavlja u maniru Šolakovih lažljivih medija, a druga prenosi istinu.

Šolakova reporterka: "VELIKI broj građana i studenata se okupio protiv Nikole Selakovića!"

...10 minuta kasnije...

Sadlerova reporterka: "Ovde nema mnogo…

Sadlerova reporterka: "Ovde nema mnogo ljudi, studenata nema u većem broju i više je novinara nego građana koji protestuju protiv Selakovića!"

Autor: A.A.