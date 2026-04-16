Đurić: Srbija će do kraja godine ispuniti sve administrativno-tehničke procese za EU

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da će Srbija do kraja godine ispuniti sve administrativno-tehničke procese potrebne za članstvo u Evropskoj uniji, ali da odluka o daljem proširenju ne zavisi od Srbije već od svake države članice i EU u celini.

Đurić je u Pragu, na zajedničkoj konferenciji sa češkim kolegom Petrom Macinkom, rekao da Srbija ovih dana usvaja paket od 10 reformskih zakona u okviru evropske agende i dodao da se neki od tih zakona tiču tehničkih, a neki političkih pitanja.

''Srbija će definitivno do kraja 2026. godine ispuniti sve administrativno-tehničke procese potrebne za članstvo u EU. Odluka o daljem proširenju ne zavisi od nas. To je strateška odluka o budućnosti Evrope koju moraju da donesu države članice pojedinačno i koju mora da donese Evropska unija u celini'', rekao je Đurić odgovarajući na pitanje novinara da li će Srbija uspeti da do kraja godine ispuni sve kriterijume Evropske komisije koji se tiču pristupa EU.

Đurić je pozvao javnost u državama članicama EU i Brisel da sagledaju stratešku sliku evropskog kontinenta i razmisle da li će Evropa biti snažnija ili slabija ako u njoj ne bude zemlja koja je za 10 godina 2,5 puta uvećala svoju ekonomiju.

''Zemlja koja ima robusnu IT i tehnološku industriju, robusnu odbrambenu industriju, koja se nalazi na takvoj tački na Balkanu da se graniči sa osam zemalja direktno čini ključ za stabilnost u Jugoistočnoj Evropi. Ja sam uveren u to da Srbija treba da bude ravnopravna članica EU i uveren sam u to da možemo da doprinesemo'', rekao je Đurić.

Naveo je da je Srbija bez podrške briselskih fondova i bez podrške evropske zajednice koju imaju siromašnije države članice, dostigla nivo razvoja pojedinih zemalja u okruženju, a koje su članice EU duže od decenije.

Đurić je naglasio da je za Srbiju veoma važno da ima prijatelje u evropskom kontekstu.

"I tema naših današnjih razgovora je bila upravo saradnja u kontekstu različitih regionalnih inicijativa. I mogu da kažem da je za Srbiju veoma važno što u vladi u Češkoj postoje ljudi, postoje prijatelji koji su spremni da saslušaju i srpski ugao", rekao je Đurić.

Naveo je da se o našoj zemlji u pojedinim političkim krugovima u Evropi širi godinama unazad jako mnogo predrasuda i dezinformacija i dodao da je zbog toga veoma važno da od prijateljskih evropskih država dođe i glas istine, odnosno činjenice o tome šta Srbija danas znači za stabilnost i mir u našem regionu, šta Srbija znači za ekonomski razvoj našeg regiona kao zemlja koja je za deset godina dva i po puta uvećala svoju ekonomiju, kao zemlja koja je ključna za očuvanje stabilnosti u našem regionu.

"Ja sam uveren u to da bez Srbije u redovima EU projekat Evropske unije ne može da bude kompletan. Zbog toga je za nas veoma značajno da imamo prijatelje koji su spremni da saslušaju i čuju i srpsku stranu priče o nizu regionalnih i globalnih tema, i specifičnosti našeg položaja koje su veoma uzrokovane istorijskim dešavanjima iz prethodnih decenija, uvaže i uzmu u obzir, ali istovremeno da, poput naših prijatelja iz Češke, uvide potencijal koji Srbija ima", istakao je ministar.

On je naveo da Srbija ima ogroman potencijal da da jedan aktivan doprinos bezbednosti i stabilnosti i ekonomskom razvoju Evrope.

"Mi ne idemo u Brisel sa ispruženom rukom da bismo prosili, da bismo tražili bilo šta. Mi idemo kao ravnopravna zemlja, ponosna zemlja koja je spremna i sposobna da radi za sebe, ali i da doprinese široj zajednici. I tako ravnopravno želimo da učestvujemo u celom tom procesu, a za to nam trebaju slično razmišljajući partneri poput Češke, koji cene svoj suverenitet, koji cene svoju državnost i tradiciju i koji su spremni da na konstruktivan način razmišljaju o budućnosti", istakao je Đurić.

