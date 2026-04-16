'RAZGOVARALI SMO I O FUNKCIONISANJU NIS-A' Predsednik Vučić sa zamenikom državnog sekretara SAD: Odličan i važan razgovor o bilateralnoj saradnji

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa zamenikom državnog sekretara SAD Kristoferom Landauom. Kako je napisao na svom zvaničnom Instagram nalogu, imali su odličan i važan razgovor o bilateralnoj saradnji, energetici, regionalnoj stabilnosti i aktuelnim geopolitičkim prilikama.

"Odličan i važan razgovor sa Landauom o bilateralnoj saradnji, energetici, regionalnoj stabilnosti i aktuelnim geopolitičkim prilikama. Srbija pridaje poseban značaj razvoju strateškog partnerstva i ukupnih odnosa sa SAD, koje smatramo jednim od ključnih spoljnopolitičkih partnera.

Razgovarali smo o jačanju energetske bezbednosti i stabilnosti snabdevanja, kao i o izazovima u energetskom sektoru, uključujući funkcionisanje Naftne industrije Srbije, sa ciljem očuvanja sigurnosti i predvidljivosti tržišta.

Govoreći o regionalnim i globalnim kretanjima, poručio sam da je očuvanje mira i stabilnosti jedan od imperativa za dalji razvoj i napredak regiona Zapadnog Balkana i šireg međunarodnog okruženja.

Intenziviranje bilateralnih razgovora o svim otvorenim pitanjima od ključnog je značaja za jačanje poverenja i stabilnosti u našim odnosima. Uveren sam da će Srbija i SAD nastaviti da razvijaju strateško partnerstvo kroz otvoren i kontinuiran politički dijalog", piše u objavi predsednik Srbije.

Autor: Iva Besarabić