Glišić: Rekonstrukcija i proširenje Klinike 'Dr Laza Lazarević' biće prioritet

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je danas da će rekonstrukcija i proširenje Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" u Beogradu biti prioritet zbog velikog opterećenja i značaja koji ta ustanova ima u regionu, naglašavajući da će se vrlo brzo krenuti u taj posao.

On je novinarima nakon operativnog sastanka u Vladi Srbije sa direktorom Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" Nenadom Bjelicom, rekao da je ta ustanova najstarija klinika tog tipa u jugoistočnoj Evropi, koja godišnje zbrine oko 40.000 pacijenata, a nekada i više, što ukazuje na pritisak pod kojim funkcioniše.

"To vam je oko 3.500 pacijenata mesečno, odnosno između 100 i 150 dnevno. Znate koliki je to broj ljudi kojima treba pomoći, dati pravi savet i doneti odgovarajuće odluke i to u uslovima koji su veoma zahtevni", rekao je Glišić.

Ministar je naglasio da oko 660 zaposlenih u ovoj klinici svakodnevno radi pod velikim opterećenjem 24 sata dnevno, zbog čega je kako je dodao poslednji trenutak da se obezbede adekvatni uslovi za rad i lečenje.

Prema njegovim rečima, projekat rekonstrukcije i proširenja realizovaće se u više faza, a njegova hitnost nalaže svakodnevno praćenje i koordinaciju.

"Očekujem da do leta uđemo u proces javne nabavke, a da krajem godine ili na jesen započnemo realizaciju radova", rekao je Glišić.

Najavio je i da će već u ponedeljak biti održan prvi sastanak radnih grupa koje će činiti predstavnici ministarstva i klinike, sa ciljem razrade svih detalja projekta.

Glišić je podsetio i da u ovu zdravstvenu ustanovu dolaze pacijenti iz regiona, uključujući Republiku Srpsku i Crnu Goru, ali i strani državljani, što dodatno naglašava njen značaj.

Direktor Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" u Beogradu Nenad Bjelica kazao je da ta ustanova duguje veliku zahvalnost Vladi Srbije i ministru Darku Glišiću zbog prepoznavanja njenog značaja i pokretanja inicijative za unapređenje uslova rada i boravka pacijenata.

"U svoje lično ime velika zahvalnost Vladi Srbije i ministru Glišiću, jer su prepoznali značaj naše ustanove i institucije oko koje smo praktično svi koji se bavimo psihijatrijom i medicinom okupljeni", rekao je on.

Bjelica je podsetio da ova klinika datira iz 1861. i da se nalazi na prostoru poznatom kao Doktorova kula, gde tokom više od jednog i po veka nije bilo ozbiljne rekonstrukcije.

"Za svih ovih 165 godina nije praktično urađena nijedna ozbiljna rekonstrukcija. Ostali objekti, izuzev tekućeg održavanja, takođe nikada nisu suštinski rekonstruisani niti prilagođeni poslu koji se tamo obavlja", kazao je on.

Prema rečima Bjelice, uslovi u psihijatriji su od posebne važnosti imajući u vidu da hospitalizacije u ovim ustanovama često traju mesecima ili godinama, pa čak i doživotno tako da su uslovi u kojima pacijenti žive možda i važniji nego u drugim granama medicine.

Direktor klinike je naglasio da je podrška države značajna i zbog toga što je psihijatrija često stigmatizovana i marginalizovana u odnosu na druge medicinske oblasti.

"Ova pružena ruka još je značajnija jer je prepoznat značaj ustanove koja je osnov institucionalnog pristupa organizaciji psihijatrijske službe", rekao je on i dodao da projekat rekonstrukcije prevazilazi značaj same zgrade i da se odnosi na širi koncept razvoja srpske medicine.

Autor: Marija Radić