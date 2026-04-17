Još 111 kuća u 79 sela! Krkobabić: Novododeljene kuće u znaku višečlanih porodica

Još 111 kuća u 79 sela Srbije danas dobija svoje nove vlasnike. Od Bujanovca, Kuršumlije pa do severa zemlje vlada veliko interesovanje, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić u Palati Srbija nakon prve ovogodišnje dodele seoskih kuća sa okućnicom.

- Ono što nas posebno raduje su višečlane porodice koje su obeležile današnji dan sa šestoro, petoro, četvoro i troje dece. Tako je osmočlana porodica stekla svoj dom u selu Mol, Opštine Ada - dodao je Krkobabić.

Ministar je najavio da će uskoro biti useljeno još novih domova:

- Narednih dana će i sledeća grupa od nešto više od 100 porodica dobiti ključeve svojih kuća u selima širom Srbije, čime će ukupan broj useljenih kuća premašiti 4.200.

Ovaj Program namenjen mladima koji žele da se osamostale i steknu svoj dom na selu je u šestoj godini sprovođenja, a interesovanje građana ne jenjava - prijave na javni konkurs pristižu svakodnevno. Prva ovogodišnja stigla je iz Bujanovca. U novi dom nedaleko od Bujanovačke banje doseliće se Nenad Marković iz Zaječara, koji namerava da se tamo bavi onlajn prevođenjem i pčelarstvom.

Današnjim potpisivanjem, mladi parovi i pojedinci, iz Palate Srbija odlaze kao vlasnici svoje prve nekretnine - što je događaj koji im menja život iz korena.

- Imamo dvoje dece i treće je na putu, a do sada smo živeli sa suprugovom porodicom u zajednici u gradu. Ne možemo da dočekamo da se uselimo u našu kuću, da imamo dvorište, svoj mir i slobodu - rekla nam je Katarina Šipoš iz Kikinde, grada koji je rekorder današnje dodele, sa čak 17 kuća koje će biti useljene u osam sela.

Ovoga puta raznovrsnost, kako mesta u koje odlaze, tako i nacionalne pripadnosti dobitnika, veća je nego ikada. Novi domovi biće naseljeni u čak 41 jedinici lokalne samouprave. Mada Vojvodina prednjači, interesovanje je konstantno i u ostalim delovima zemlje.

Šestočlana porodica Krvavac, Biljana, Nikola i njihovo četvoro dece, zameniće buku prestonice za mirno smederevsko selo Kolari. I Lora i Aleksander Danko posle podstanarskog života u Zrenjaninu, odlaze u selo Lazarevo.

- Nameravamo da se bavimo poljoprivredom, stočarstvom, uz poslove koje sada radimo. Suprug se bavi građevinom, a ja pravim poslastice. Imamo tri sina, a škola i vrtić su nam blizu, pa će nam život biti mnogo jednostavniji - rekla nam je Lora.

Od ove godine maksimalan iznos sredstava koji se odobrava po kući povećan na 1.500.000 dinara, ali praksa pokazuje da je moguće pronaći i značajno povoljnije nekretnine. Ovoga puta najjeftinija kuća, površine 95 kvadrata, kupljena je za manje od 600 hiljada dinara u Srpskom Krsturu opštine Novi Kneževac.

