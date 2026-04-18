Ana Brnabić raskrinkala Biljanu Đorđević, pa poručila: Građani Srbije nisu psi koji se mogu istrenirati kako ne bi glasali za Vučića

Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine Srbije, oglasila se na svom Instagram nalogu uz poruku - "Građani Srbije nisu psi koji se mogu istrenirati kako ne bi glasali za Aleksandar Vučić. Naš narod je mnogo, mnogo iznad toga."

- Društvo, idite bre u Zeleni-levi front pa pričajte o tome. Biljana Đorđević je, citiram, rekla da Zeleni-levi front, ti blokaderi, žele da internacionalizuju krizu u Srbiji, da idu po svetu i pričaju kako je ovde tobože ne znam kakva kriza i neistine o tome šta se u stvari u Srbiji dešava. To danas priča u trenutku dok traje sednica o evropskim zakonima - poručila je Brnabić i dodala:

- Vidite, ta ista Biljana Đorđević je na kolegijumu Narodne skupštine Republike Srbije, kada sam rekla da je važna sednica upravo zbog našeg evropskog puta, izgovorila, i citiram: "Nama nije u interesu da se usvajaju evropski zakoni." Kada dođu ovi evroparlamentarci, onda se oni busaju u grudi kako im je najvažnije da Srbija bude u Evropskoj uniji. A kada smo iza zatvorenih vrata, onda nam kažu pravu istinu koju nikada ne dele sa evroparlamentarcima - da njih ne zanima i čak im nije u interesu da se usvajaju evropski zakoni.

Kako navodi Brnabić - za opoziciju su građani Republike Srbije psi koje možete trenirati.

- E tako bi oni sutra vodili Srbiju.

