'POKAZALI STE KAKO SE SRCEM BORI ZA SVOJU ZEMLJU' Vučić čestitao Majdovu i Siminu medalje u Tbilisiju: Srbija stoji uz vas i raduje se svakom vašem uspehu

Predsednik Aleksandar Vučić čestitao je džudistima Nemanji Majdovu i Mihajlu Siminu na osvojenim medaljama na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitke džudistima Nemanji Majdovu i Mihajlu Siminu na osvojenim medaljama na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju, ističući njihov uspeh, posvećenost i borbenost kao ponos Srbije.

"Iskrene čestitke Nemanji Majdovu na srebrnoj medalji i tituli vicešampiona Evrope, kao i Mihajlu Siminu na bronzanom odličju na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju.

Vaša snaga, posvećenost i nepokolebljiv duh borbe predstavljaju ono najbolje što Srbija ima. Pokazali ste kako se srcem bori za svoju zemlju i kako se dostojanstveno nosi njen grb.

Srbija stoji uz vas i raduje se svakom vašem uspehu.", poručio je predsednik Vučić.

Srpski džudista Nemanja Majdov osvojio je danas srebrnu medalju u kategoriji do 90 kilograma na Evropskom prvenstvu koje se održava u glavnom gradu Gruzije Tbilisiju, dok je Mihajlo Simin u kategoriji do 81 kg stigao do bronze.

POVEZANE VESTI

Politika

'BRAVO MILICE, SRBIJA JE PONOSNA' Vučić čestitao kajakašici Milici Novaković osvajanje bronzane medalje na EP

Politika

BOKS SE VRATIO NA VELIKA VRATA U SRBIJU Predsednik Vučić čestitao pobednicima: Nadam se pobedničkim postoljima i na Olimpijadi

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ ČESTITAO ANGELINI TOPIĆ: Srbija je ponosna na Vaš uspeh i sjajnu sportsku budućnost koja Vas tek čeka

Politika

VUČIĆ ČESTITAO RVAČU KOMAROVU NA EVROPSKOM ZLATU: Aleksandre, Srbija je ponosna na Vas!

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ ČESTITAO ZORANI ARUNOVIĆ NA SJAJNOM USPEHU: Njena istrajnost, talenat i posvećenost doneli su joj 14. medalju, na ponos cele Srbije!

Politika

SRBIJA JE EVROPSKI ŠAMPION U KAJAKU! Predsednik Vučić čestitao Strahinji Dragosavljeviću sjajan uspeh - Ispisujete istoriju srpskog kajakaškog sporta