Vučić demontirao laži SSP-a da se most nakrivio i nema upotrebnu dozvolu: Evo vam rešenje, upotrebna dozvola, izdata pre mesec dana

Predsednik Republoke Srbije, Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanja novinara, osvrnuo se na maliciozne navode iz SSP-a da danas otvara most koji se nakrivio i koji nema upotrebnu dozvolu.



Predsednik Vučić je pred kamerama pokazao rešenje i upotrebnu dozvolu za most.

- Evo vam rešenje, upotrebna dozvola, izdata pre mesec dana. Čuj nakrivio mu se most kao Pinokiju. Kakvi lažovi. Ja sam uvek za to da se uradi za narod. Ja ne bih došao ovde da to nije urađeno. Postoje ljudi koji se ne raduju uspehu svoje zemlje. Zato ćemo još da ulažemo. Šta da vam kažem - tužna priča sa tužnim krajem - zaključio je Vučić.

Autor: D.Bošković