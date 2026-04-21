AKTUELNO

Politika

Brnabić Parandiloviću: Vi ste to novo blokadersko lice Srbije - Ljudi treba da vas vide i čuju

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednica Skupštine Ana Brnabić još jednom je demonstrirala da je streptomicin za blokaderskog poslanika Miloša Parandilovića.

Tokom rasprave u Skupštini Srbije, Brnabićeva je ponovo rasturila Parandilovića.

- Ima svo pravo po poslaniku da Vam oduzmem reč, ali neću. Zato što građani treba da čuju - vi ste to što blokaderi nazivaju novim licem Srbije. Takva bi Srbija bila da blokaderi pobede. Pojma nemate šta je na dnevnom redu. Dođete ovde, od radnog dana provedete 45 minuta. Uzmete platu, vređate. Vi ste to blokadersko novo lice Srbije. Pričajte samo, gospodine Parandiloviću. Da Srbija vidi neznanje, nevaspitanje, bahatost - rekla je između ostalog Brnabićeva.

Podsetimo, i tokom jučerašnjeg zasedanja Brnabićeva i Parandilović imali su okršaj u Skupštini iz kog je Parandilović izvukao deblji kraj.

Autor: Iva Besarabić

#Ana Brnabić

#Miloš Parandilović

#Politika

#Poslanik

#Srbija

