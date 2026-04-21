VUČIĆ SUTRA U PARAĆINU: Predsednik otvara novi pogon Srpske fabrike stakla – velika investicija za Pomoravlje!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra svečanom otvaranju novog proizvodnog pogona kompanije "Vaider - Srpska fabrika stakla" u Paraćinu.

Ovaj potez označiće novu etapu u razvoju jedne od najstarijih fabrika u zemlji.

Kako je saopšteno iz Predsedništva, ceremonija počinje tačno u 12.00 časova. Dolazak predsednika u Paraćin potvrđuje strateški značaj ove investicije za domaću industriju, a novi pogon kompanije "Vaider" doneće savremenu tehnologiju i dodatnu stabilnost radnim mestima u ovom regionu.

Autor: D.S.