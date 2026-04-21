BRUTALNO: Pogledajte kako se policija u Nemačkoj obračunava sa ženama koje mirno protestuju (VIDEO)

Na društvenim mrežama objavljen je snimak na kojem se vidi kako se policija u Nemačkoj obračunava sa ženama koje mirno protestuju.

Na društvenoj mreži X pojavili su se snimci sa protesta u Nemačkoj koji su izazvali brojne reakcije. Reč je o skupu podrške Palestini, gde je došlo do incidenta između demonstranata i policije.

Kako se može videti na snimcima, policija je na skupu podrške Palestini privela ženu koja je navodno pokušala da im otme štit, nakon čega policija brzo reaguje, obara je na zemlju i privodi bez dužeg zadržavanja.

Privedoše najzad onu što je otimala štit od policije onomad.

Pronađena na demonstracijama podrške Palestini u Nemačkoj...!!! pic.twitter.com/FvAZaZtKyJ — Pokret za Narod i Državu AV Vučić Team (@saxici) 20. април 2026.

Za razliku od Nemačke, u Srbiji oni koji protestuju i blokiraju često ulaze u direktne sukobe sa policijom, a zatim izražavaju nezadovoljstvo po mrežama kada ta ista policija reaguje u okviru svojih dužnosti.

Snimci iz Nemačke pokazuju da policija u toj zemlji primenjuje odlučne mere kada proceni da je bezbednost ugrožena.

Autor: Pink.rs