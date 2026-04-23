OD RUINE DO JEDNOG OD NAJLEPŠIH DELOVA PRESTONICE! Predsednik Vučić pokazao neverovatnu transformaciju - Pogledajte kako danas izgleda Beograd na vodi (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podelio je na svom Instagram nalogu upečatljiv video koji svedoči o transformaciji jednog od najvažnijih delova prestonice, od zapuštenog prostora do modernog urbanog centra kakav je danas Beograd na vodi.

Naime, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je podelio snimak na kojem se prikazuje trenutak iz 2015. godine kada je postavljen kamen temeljac za ovaj veličanstveni projekat, na prostoru koji je tada važio za zapušteno i neuređeno područje u samom srcu Beograda.

Upravo taj kontrast između nekadašnjeg izgleda i današnjeg modernog kompleksa predsednik je istakao kao simbol velikog napretka.

- Nekad i sad. Od rugla do krune naše prestonice - poručio je Vučić, naglašavajući da je Beograd na vodi danas "simbol moderne i snažne Srbije, na ponos svim građanima".

Danas, Beograd na vodi predstavlja jedan od najprepoznatljivijih delova Beograda. Luksuzne zgrade, šetališta uz reku Savu, novi sadržaji i savremena infrastruktura promenili su vizuru grada i postali simbol urbanog razvoja.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Ovaj projekat često se ističe kao primer velikih investicija koje su doprinele ekonomskom rastu i modernizaciji Srbije.

Video koji je predsednik podelio dodatno podseća na put koji je pređen od zapuštenog prostora do jednog od najatraktivnijih delova prestonice.

Podsetimo, danas je predsednik Vučić prisustvovao svečanom otvaranju vidikovca na 41. spratu Kule Beograd, o čemu više možete pročitati u odvojenoj vesti.

Autor: Iva Besarabić

