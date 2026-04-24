Dačić u Atini: Srbija kooperativan partner u borbi protiv organizovanog kriminala u svetu

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić učestvovao je danas na ministarskom sastanku u okviru Akaba procesa u Atini u Republici Grčkoj i izjavio da je Republika Srbija kooperativan partner u borbi protiv organizovanog kriminala u svetu, kao i da je na teritoriji naše države uhapšeno više desetina ljudi po poternicama drugih zemalja.

„Republika Grčka i Kraljevina Jordan su zajednički organizovali četvrtu sesiju takozvanog Akaba procesa koji se odvija već deset godina, čiji je osnovni cilj bolja koordinacija i razmena iskustava vezano za borbu protiv organizovanog kriminala, raznih oblika ekstremizama, zatim protiv terorizma, ilegalnih migracija“, poručio je ministar Dačić i dodao da su danas učestvovali predstavnici dvadesetak zemalja i više ministara, a da su iz Srbije pored njega bili prisutni i direktor Bezbednosno-informativne agencije Vladimir Orlić koji je učestvovao u radu, kao i direktor policije, general Dragan Vasiljević. Kako je rekao Dačić, tokom Akaba procesa izneta su mnoga iskustva i stavovi, istakavši da je Srbija jedan kooperativan partner u borbi protiv organizovanog kriminala u svetu, kao i da je izdato više od osamdeset poternica za naše državljane širom sveta, da je uhapšeno više desetina naših državljana širom sveta po našim poternicama i da je na teritoriji Srbije uhapšeno više desetina ljudi po poternicama drugih zemalja. „Takođe, izvršen je i veliki broj ekstradicija u jednom ili drugom smeru. Učestvujemo u raznim programima, preko Interpola, Evropola, raznih programa, međunarodne policijske saradnje. Istakli smo i određene probleme koje imamo pre svega u brzini odgovora na informacije koje tražimo, spremnosti da se uvek izađe u susret, da se daju informacije, da se sarađuje u borbi protiv organizovanog kriminala“, poručio je ministar Dačić. Naglasio je da je zaključeno da kriminal ne zna za granice i ukazao da razne pravne prepreke, propusti, neusaglašenost propisa, nepostojanje određenih zakonskih rešenja kao što je oblast informacionih tehnologija i informacija i dokaznog materijala koji se na takav način prikuplja, odnosno trebalo bi da se prikuplja od onih koji vode i kreiraju društvene mreže i programe na svetskom nivou, ponekad prave velike prepreke u uspešnoj borbi protiv organizovanog kriminala. „Zato je bitno da postoji dobra saradnja i ovo je jedan od tih koraka i jedna od konferencija koja se tim povodom održava“, rekao je Dačić, dodavši da je razgovarao bilateralno sa mnogim ministrima, kao i sa ministrom za unutrašnje poslove odnosno za javnu bezbednost Grčke i direktorom grčke policije, koje je pozvao da dođu u posetu povodom Dana policije Republike Srbije, koji će se održati 31. maja ove godine. Dačić je poručio da je razgovarao i sa dugogodišnjim prijateljem, ministrom odbrane Grčke Dendijasom, sa kojim je razmenio iskustva o aktuelnom međunarodnom trenutku i o stanju bilateralnih odnosa i zaključio da su Srbija i Grčka dve prijateljske zemlje, čije će se prijateljstvo razvijati u narednom periodu.

Autor: S.M.