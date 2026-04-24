SAD planiraju da obezbede dodatnih 1,5 miliona dolara za razminiranje u Srbiji

Izvor: Pink.rs, Foto: Promo ||

Prilikom posete Srbiji, ambasador SAD pri NATO-u Metju Vitaker prisustvovao je demonstraciji razminiranja u Centru za razminiranje u Velikoj Moštanici.

Poseta ambasadora Vitakera naglašava posvećenost SAD novoj eri u odnosima između SAD i Srbije i stalnu posvećenost saradnji u mnogim oblastima, uključujući rad na razminiranju.

Do sada, Sjedinjene Države su uložile više od 28 miliona dolara za čišćenje minskih polja i kontaminacije kasetnom municijom. U partnerstvu sa Srbijom, eliminisali smo kontaminaciju kasetnom municijom u civilnim područjima i radimo na čišćenju poslednje preostale opštine sa zaostalim minama u civilnim područjima.

Danas, Sjedinjene Države nastoje da obezbede dodatnih 1,5 miliona dolara za aktivnosti razminiranja u Srbiji, dodatno pokazujući našu posvećenost jačanju bilateralnih veza.

Autor: S.M.

