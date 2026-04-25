Marinković o divljanju blokadera u Zemunu: Cilj je rušenje Srpske napredne stranke (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković govoreći o nasilju blokadera u Zemunu kaže da tamo živi i da mu je fascinantno da je slabo koga prepoznao od tih ljudi koji su došli da ruše štandove Srpske napredne stranke.

Marinković je kazao da je tu bilo nekih ljudi koji žive u Zemunu, a članovi su nekih opozicionih partija, odnosno politički su aktivisti.

- Nema tu ni u jednom trenutku borbe za neku političku platformu, nego je cilj rušenje Srpske napredne stranke - naveo je Marinković u Novom vikend jutru Jovane Jeremić na TV Pink.

Kako je rekao, na istom tom mestu svaki dan pod palicom jednog opozicionog aktiviste stane njih dvoje troje i blokira tu saobraćajnicu.

- Njih niko ne tera kada zaustavljaju saobraćaj, koji su članovi nekih zborova i opozicioni aktivisti, naravno, oni to rade da bi zaustavili saobraćaj... Niko ih ne dira, ne gleda. Čim je SNS stavila štandove, oni su izazvali incidente - rekao je Marinković.

Kako kaže, gledao je sinoć njihov kolegijum i gledao kako aktivisti pljuju ljude, i to pred policijom, koja nije reagovala.

- Po mom mišljenju, radi se o opuštenijem stavu i gledanjem kroz prste tim nasilnicima - ocenio je Marinković.



Kako je rekao, mnogo puta smo imali priliku da gledamo ovakve nemile scene nasilja.

- To je tamo jedna skupina agresivnih opozicionih aktivista koji se kriju pod firmom raznih zborova - ocenio je Marinković.

