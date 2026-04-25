DRAGI PRIJATELJU, DUBOKO SAOSEĆAM U TVOM BOLU Vučić uputio telegram saučešća Miloradu Dodiku povodom smrti majke

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće Miloradu Dodiku povodom smrti njegove majke Mire, koja je preminula u petak u Banjaluci.

Vučić je u telegramu saučešća istakao da je teško pronaći reči utehe u ovakvim trenucima, ali da duboko saoseća sa Dodikom u njegovom bolu.

- Dragi prijatelju, duboko saosećam u Tvom bolu. Teško je naći reči utehe u ovim trenucima. Neka uspomena na nju bude večna uteha i snaga - naveo je Vučić u telegramu, prenosi SRNA.

Podsećamo, vest o smrti majke saopštio je sam Milorad Dodik, koji se od nje oprostio dirljivim rečima na društvenoj mreži Iks (Twitter).

Умрла је моја мајка.



Збогом, мајко, збогом, мила моја. Знам и вјерујем да идеш на боље мјесто.



Била си мој ослонац, утјеха и снага сваки пут када је било тешко. Твоја топлина ме je гријала ма гдје да сам био, а твоја ријеч давала ми је мир и сигурност онда када је било…

Autor: D.S.