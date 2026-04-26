UŽIVO NA TV PINK i PINK.RS! Pratite 'HIT TVIT' - Jovanov: Očigledno da je studentska lita odradila svoju ulogu, i očigledno da im se sprema smena!

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Šta, i ko stoji iza slučaja Margetić i njegovih laži, šta rektor Đokić traži kod komesarke za evropsko proširenje EU i kako će se završiti rat blokadera i opozicije?

O ovim i drugim temama govore gosti Verice Bradić, šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov, hrvatski istoričar Goran Šarić i glumac Branislav Lečić.

PREDLOG BROJ 1 - Opozicija vs studenti

Jovanov je rekao da je skup koji je najavljen redovna aktivnost stranke. Kako kaže, imali su priliku da razgovaraju sa onim ko je nadležan za raspisivanje izbora, trebalo je da odu na razgovor i da kažu kada ih žele, umesto toga odbili su dijalog i bave se nagađanjem.

- Neću da im ni na koji način smetam u tome što rade - rekao je Jovanov.

Kako kaže, videli smo da se oni bave sobom, za razliku i od predsednika i od nas koji poštujemo i sprovodimo njegovu politiku, i trudimo se da radimo za građane.

- Oni su napravili atmosferu na određenim medijima takvu, da je svaki razgovor sa "ćacijima" izdaja. Oni ne mogu da se nalaze na normalnom koloseku i da razgovaraju - rekao je Jovanov.

Ističe da su imali priliku da odu i da mu kažu u lice sve što misle.

Lečić je rekao da kada su se mediji pojavili, predstavljali su vrstu ubrzanja informatičke razmene, ali vremenom, polako se desio jedan obrt, u kojem su oni preuzeli takozvanu stvarnost.

- Analizom toga možemo doći do stvari koje su ovde očigledno, gde se ono što dobijamo kao utisak preko medija, tretira kao istina. Jedno su činjenice i argumenti a drugo su utisci - rekao je Lečić.

Kako kaže, mnogi u Evropi su doživeli satanizaciju u medijima, posebno kada su prepreka.

Šarić je rekao da je interesantno kod hrvatskog N1, on bude nekad kritičan, ali ne na ovaj način, ne dira se u Hrvatski narativ.

- To su grupe za pritisak i tvornice laži. Oni proizvode lažne vesti od 0-24. Ljudi nemaju vremena da toliko čitaju, čitaju naslove, gledaju slike - rekao je Šarić.

Šarić je rekao da je dobro da postoji dijalog, ali nekada taj dijalog prelazi u vređanje i etiketiranje, svrha N1 je da blate i lažu.

Jovanov je rekao da su imali raspravu u Skupštini, i da je Ana Brnabić rekla da se ne raduju prerano, ali oni su se od 10 sati, od početka radnog dana, radovali što su zamrznuta sredstva, kako su oni mislili i govorili.

- Nedelju dana pre pričali smo o tome da su to sredstva za škole, bolnice, domove zdravlja... A onda vidite kako se oni svesno raduju što narod u Srbiji neće dobiti ta sredstva. Oni kažu da ta sredstva treba da se usmere ka Šolakovim medijima i u njihove džepove. To je ono što mi gledamo do popodne, kada se pokazalo da to baš i nije tako i došli smo i u neku drugu situaciju - rekao je Jovanov.

Kako kaže, ako je Đokić išao u Brisel, postavlja se pitanje ko ga je tamo zvao i zbog čega. Upitao je ko je on da govori u ime svih. Ističe da se radi o laži i obmani jer neko pokušava da spasi njegov ugled na Univerzitetu.

- Radi se o manipulaciji da se on na neki način opere, jer radi brutalnu zloupotrebu za vođenje sopstvene političke kompanje - rekao je Jovanov.

Lečić je rekao da je očigledno da Đokića spremaju za njihovog kandidata, ali ističe da je minimum poštovanja prema ovoj državi da da ostavku. Ističe da nepoštovanje zakona može da se obrne kao lopta protiv njega.

Šarić je rekao da su i u Zagrebu imali blokadere, koji su se valjali po ulicama jer se gradio parking u centru grada, a danas se svi oni parkiraju na tom parkingu.

- Student Đokić je Petar Mađar sa Temua, jer je on neko kome za vreme Miloševića ništa nije smetalo, za vreme SNS-a je postao rektor, on je bio kao nekakva mitska figura, i onda se odjednom pojavljuje neki čovečuljak i čita sa papira, i ne može da spoji dve rečenice bez gramatičke greške - rekao je Šarić.

Jovanov je rekao da je najinteresantnije da lista bez politike i bez imena, sahranjuje ove koji imaju imena, ali nemaju politiku. Ističe da je to novi fenomen koji imamo, kada se desi nešto u društvu, opozicija pokušava da "zajaše" taj talas, ne bi li ih on doveo na vlast.

Jovanov je rekao da su oni očigledno da je studentska lita odradila svoju ulogu, i dodaje da je očigledno da im se sprema smena.

- Previše je poslaničkih grupa koje ne predstavljaju više nikoga. Pre ili kasnije će morati da pokažu ko su ti njihovi kandidati - rekao je Jovanov.

Lečić je komentarišući to što je Vlada Srbije uputila protest EU i Marki Kos zbog toga što se stavlja na jednu stranu i meša u unutrašnje stvari Srbije, rekao da je to zato što njima srpska politika ne odgovara.

- Oni igraju toplo-hladno, oni uvek imaju alternativu. Radimo zvanično jedno a drugo u praksi. Oni podržavaju opciju koja može da bude prisutna u Srbiji kao packa, kao alternativa - rekao je Lečić.

Ističe da njima kod Đokića odgovara servilnost i pogodnost na željenu akciju sa njihove strane.

PREDLOG BROJ 2 - "Kreten" na safariju

Šarić je rekao da je Edin Subašić pokrenuo priču o "Sarajevo safariju", dodaje da ako želite da uvredite bilo kako Srbiju, onda morate staviti Vučića.

- Najbolje je naći svedoke koji su mrtvi, koji ne može da progovori. Našli su samo ljude koji više nisu živi. Margetić ima problem sa dokazivanjem, on u Hrvatskim medijima i ne postoji - rekao je Šarić.

Jovanov je rekao da je ključno pitanje, kako je moguće da za 30 godina niko ništa nije pronašao dok se Domagoj Margetić nije pojavio i krenuo sa svojim izjavama.

Šarić je rekao da se Margetić precenjuje jer on nema nikakav uticaj. Kako kaže, ta priča je krenula odavno i u njoj nema nikakvih Srba.

- Ova priča nema nikakvo logičko utemeljenje. Opet kažem, vratite se u 1992. i zamislite da li je to realno. Setite se šta su radili za Markale i sve ostalo. Oni da su imali samo jednu indiciju, mi ne bi mogli živeti od toga - rekao je Šarić.

Ističe da je ovde 0 krivice Srbije, 0 dokaza i 0 argumenata.

Jovanov je rekao da je možda i u tome motiv, ističe da niko više ne priča o Mostaru, da se to dešavalo sa hrvatske strane, već se sada priča o Srbija.

Lečić je rekao da su reakcije čudne, ali da se u odgovoru predsednika Srbije krije cela ta šifra. Ističe kada god se desi konstruktivno nešto između Srba i Bošnjaka, onda se pojavljuju ovakve stvari. Ističe da su one namenske i služe da se ubije dobra atmosfera pomiriteljstva.

- To se odnosi ne samo na Bošnjake i Srbe, već na svaku drugu kombinaciju. Ne dozvoljavaju da mi rešimo svoj slučaj - rekao je Lečić.

Šarić je rekao da Hrvatska ima nerešen odnos oko granica i sa drugima. Dodaje da nije baš da Hrvatska nema neprijatelja. Ističe da ne vidi kako je to Srbija neprijatelj.

- Hrvatska privreda se itekako oslanja na Srbiju. A oni napadaju crkve, grobove, pojačana je ustašizacija hrvatskog društva. Ako gledate ankete danas je to popularnije nego pre par godina - rekao je Šarić.

Lečić je rekao da je tendenciozna politika Hrvatske upravo u negaciji srpstva.

Autor: A.A.