Vučić danas nastavlja konsultacije: Sastaje se sa predstavnicima SPO i SRS

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, nastavlja konsultacije sa predstavnicima stranaka, a danas će se sastati sa predstavnicima Srpskog pokreta obnove (SPO) i Srpske radikalne stranke (SRS).

Predsednik Aleksandar Vučić će se u 10.00 časova sastati sa predstavnicima Srpskog pokreta obnove, a u 10.45 sa predstavnicima Srpske radikalne stranke.

Konsultacije se održavaju u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Konsultacije traju skoro mesec dana

Predsednik Vučić počeo je konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.

Vučić je održao konsultacije i sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Srbije, Socijalističke partije Srbije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sa predstavnicima Srpske napredne stranke, Udruženih sindikata Srbije Sloga, Jedinstvene Srbije, Zeleni Srbije, Ruske stranke.

Predsednik je razgovarao i sa predstavnicima Narodne stranke, Alternative za promene, Ujedinjene seljačke stranke i stranke Pokret snaga Srbije - BK.

Teme konsultacija su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

Autor: S.M.