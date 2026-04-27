Sud u Prištini osudio Jelenu Đukanović na šest godina zatvora

Osnovni sud privremenih institucija u Prištini osudio je danas prvostepeno Jelenu Đukanović iz Kosovske Mitrovice na šest godina zatvora za navodno krivično delo špijunaža.

Đukanović je uhapšena 28. februara prošle godine, a vreme provedeno u pritvoru biće joj uračunato u kaznu.

Na ovu presudu odbrana ima pravo žalbe apelacionom sudu 30 dana od dobijanja presude.

Đukanović se na početku suđenja izjasnila da nije kriva, a prethodno je odlučila da se brani ćutanjem.

Tužilaštvo u Prištini je u septembru prošle godine podiglo optužnicu protiv Jelene Đukanović zbog sumnje da je kao službenik za programe u Regionalnom centru OEBS-a u regionu Kosovske Mitrovice navodno izvršila krivično delo špijunaža tako što je pribavljala i dostavljala osetljiva dokumenta Bezbednosnoj informativnoj agenciji (BIA).

