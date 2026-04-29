Danas sednica Skupštine Vojvodine, razmatraće se izveštaj o radu Pokrajinske vlade

Sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na kojoj će biti razmatran Izveštaj o radu Pokrajinske vlade za 2025. godinu zakazana je za danas sa početkom u 10 časova.

Sem Izveštaja o radu Pokrajinske vlade, na 16. sednici pokrajinskog parlamenta će se pred poslanicima naći i Predlog sporazuma o saradnji između AP Vojvodine i Lubuškog vojvodstva u Poljskoj, kao i Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom AP Vojvodine za 2025. godinu sa predlozima zaključaka, saopšteno je iz Skupštine AP Vojvodine.

Na dnevnom redu biće i Godišnji izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana za 2025. godinu i Izveštaj o poslovanju Fonda za evropske poslove i razvoj AP Vojvodine za prethodnu godinu, navodi se u saopštenju.

#Pokrajinska Vlada

#izvestaj

#rad

#skupstina vojvodine

