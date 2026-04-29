VAŽAN SASTANAK U BEOGRADU: Vučić sutra sa Okamurom, u fokusu jačanje odnosa Srbije i Češke

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa predsednikom Predstavničkog doma Parlamenta Češke Tomiom Okamurom, a razgovaraće se o unapređenju bilateralne saradnje i političkog dijaloga.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa predsednikom Predstavničkog doma Parlamenta Češke Republike Tomiom Okamurom.

Sastanak će biti održan u 10.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Srbija i Češka Republika tradicionalno neguju dobre i prijateljske odnose, uz razvijenu saradnju u više oblasti, uključujući ekonomiju, trgovinu i politički dijalog, a očekuje se da će razgovori doprineti njihovom daljem jačanju.

POVEZANE VESTI

Politika

JAČANJE SARADNJE: Predsednik Vučić danas sa predsednikom Parlamenta Tanzanije

Politika

VUČIĆ SUTRA SA RUSKIM AMBASADOROM! Važan sastanak u Predsedništvu Srbije

Politika

VUČIĆ SE SUTRA U 9 ČASOVA SASTAJE SA PREDSEDNIKOM PARLAMENTA TANZANIJE Nakon toga, predsednik će ugostiti MMA borca Islama Mahačeva

Politika

Vučić danas sa šefom češke diplomatije Janom Lipavskim

Politika

VUČIĆ DANAS SA KLAUDIJOM TENI: Uručiće joj Orden srpske zastave prvog stepena

Politika

VAŽAN SASTANAK: Vučić sutra sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Berseom