STANIŠIĆ TRAŽI SLOBODU: Bivši šef SDB-a izdržao dve trećine kazne, odbrana poručuje – Nepokretan je, pustite ga da umre kod kuće

Bivši načelnik Službe državne bezbednosti (SDB) Srbije, Jovica Stanišić (76), uputio je zvaničan zahtev sudu u Hagu za prevremeno oslobađanje nakon izdržane dve trećine kazne od 15 godina zatvora.

Stanišić, koji se nalazi u zatvoru Valdhajm u Nemačkoj, ispunio je formalni uslov od 10 godina provedenih u pritvoru i zatvoru. Njegov branilac Vejn Džordaš naglasio je da Stanišić ne traži simpatije, već razumevanje za činjenicu da je star, bolestan i nepokretan.

Ključni argumenti za oslobađanje:

Priznanje i kajanje: U pismu sudu, Stanišić je naveo da prihvata nalaze presude i izrazio žaljenje zbog zločina koje su počinili pripadnici srpskog naroda.

Mirovni doprinos: Odbrana podseća na njegovu ulogu u oslobađanju talaca UNPROFOR-a i primoravanju srpskih lidera da prihvate Dejtonski sporazum.

Humanitarni razlozi: Zbog hronične bolesti i nepokretnosti, odbrana tvrdi da bi ostanak u zatvoru bio "smrtna presuda u osami".

Stanišić i Franko Simatović su prvi bivši zvaničnici Srbije pravosnažno osuđeni za zločine u BiH i Hrvatskoj. Simatović je već pušten na slobodu u avgustu 2023. godine, takođe zbog lošeg zdravlja. Očekuje se odluka predsednice suda, Grasijele Gati Santane.

Autor: D.S.