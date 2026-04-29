STANIŠIĆ TRAŽI SLOBODU: Bivši šef SDB-a izdržao dve trećine kazne, odbrana poručuje – Nepokretan je, pustite ga da umre kod kuće

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug AP/Piroschka van de Wouw ||

Bivši načelnik Službe državne bezbednosti (SDB) Srbije, Jovica Stanišić (76), uputio je zvaničan zahtev sudu u Hagu za prevremeno oslobađanje nakon izdržane dve trećine kazne od 15 godina zatvora.

Stanišić, koji se nalazi u zatvoru Valdhajm u Nemačkoj, ispunio je formalni uslov od 10 godina provedenih u pritvoru i zatvoru. Njegov branilac Vejn Džordaš naglasio je da Stanišić ne traži simpatije, već razumevanje za činjenicu da je star, bolestan i nepokretan.

Ključni argumenti za oslobađanje:

Priznanje i kajanje: U pismu sudu, Stanišić je naveo da prihvata nalaze presude i izrazio žaljenje zbog zločina koje su počinili pripadnici srpskog naroda.

Mirovni doprinos: Odbrana podseća na njegovu ulogu u oslobađanju talaca UNPROFOR-a i primoravanju srpskih lidera da prihvate Dejtonski sporazum.

Humanitarni razlozi: Zbog hronične bolesti i nepokretnosti, odbrana tvrdi da bi ostanak u zatvoru bio "smrtna presuda u osami".

Stanišić i Franko Simatović su prvi bivši zvaničnici Srbije pravosnažno osuđeni za zločine u BiH i Hrvatskoj. Simatović je već pušten na slobodu u avgustu 2023. godine, takođe zbog lošeg zdravlja. Očekuje se odluka predsednice suda, Grasijele Gati Santane.

Autor: D.S.

POVEZANE VESTI

Hronika

RADOMIR MARKOVIĆ HITNO OPERISAN Bivši šef DB-a u lošem stanju, u bolnici ga čuvaju zatvorski čuvari

Društvo

KO JE BIO NEBOJŠA PAVKOVIĆ Od učitelja dogurao do generala, s mesta načelnika Generalštaba smenio ga Koštunica, a ove njegove reči se pamte

Politika

Ćerka generala Nebojše Pavkovića otkrila kako se on sada oseća: Evo šta ga je posebno iznenadilo (FOTO)

Svet

Masovnom ubici odbijen zahtev za puštanje na slobodu: I dalje tvrdi da je ono što je uradio bilo 'neophodno'

Politika

Oglasio se sin Ratka Mladića: Hag još nije odgovorio na zahtev za prevremeno puštanje na slobodu, zdravstveno stanje mu je nepromenjeno loše

Politika

ODBRANA TRAŽI PREVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU GENERALA MLADIĆA: NJegov preostali životni vek meri se u mesecima