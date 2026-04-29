VUČIĆ O EKONOMIJI: Prognoza rasta BDP-a Srbije između 2,7 i 2,8 odsto uprkos globalnim sukobima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se nada da će privredni rast Srbije u 2026. godini iznositi blizu 2,7 ili 2,8 odsto, uprkos izrazito nepovoljnim globalnim okolnostima i ratnim sukobima.

Gostujući na Blic TV, predsednik je naglasio da je u trenutnoj geopolitičkoj situaciji veoma teško davati precizne garancije, ali da su očekivanja za Srbiju i dalje pozitivna u poređenju sa evropskim prosekom.

Srbija ispred evropskog proseka

Vučić je ukazao na značajno usporavanje ekonomija u Evropi, što se direktno odražava na sveukupnu stabilnost:

Evropska unija: Prema rečima predsednika, Evropa je smanjila projekcije rasta sa prvobitnih 0,8 na svega 0,5 odsto.

Srbija: Sa projektovanim rastom od skoro 3 odsto, Srbija bi zadržala visok nivo otpornosti privrede.

Uticaj globalnih sukoba na ekonomiju

Predsednik je istakao da ekonomska kretanja u velikoj meri zavise od situacije na svetskim ratištima, na šta Srbija nema direktan uticaj.

"Ne mogu da vam garantujem, ali se nadam da ćemo biti blizu 2,8 ili 2,7 odsto rasta za ovu godinu, sa svim ovim ratovima. Ali, kako da vam kažem, nisu u mojim rukama ni ključevi atomskih bombi ni sukoba u Iranu", poručio je Vučić.

On je zaključio da je davanje dugoročnih procena nezahvalno dok god traju tenzije na globalnom nivou, ali da domaća ekonomija za sada pokazuje čvrstinu u teškim vremenima.



