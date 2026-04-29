VUČIĆ O ISTRAŽIVANJIMA: SNS bi osvojio apsolutnu većinu, ali Đokić i Bodiroga imaju visoke rejtinge

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da aktuelna istraživanja javnog mnjenja pokazuju da bi lista Srpske napredne stranke (SNS) odnela pobedu sa apsolutnom većinom mandata, ukoliko bi izbori bili raspisani u ovom trenutku.

Gostujući na televiziji Blic, Vučić je analizirao potencijalne protivnike i faktore koji utiču na odluku o terminu održavanja izbora.

Analiza konkurencije: Popularnost Đokića i Bodiroge

Predsednik je priznao da bi izborna trka bila izazovna zbog popularnosti pojedinih ličnosti koje se pominju u javnosti:

Jaka imena: Vučić je istakao da rektor Vladan Đokić i proslavljeni košarkaš Dejan Bodiroga uživaju visok rejting među građanima.

Utakmica: „Bila bi to teška utakmica, oni su izuzetno popularni i donose veliku popularnost svojim listama. Analizirali smo ko bi mogli biti protivnici, pa ćemo doneti odluku“, naveo je on.

Studentska lista: Iako je ocenio da je ova lista favorit u određenim krugovima, Vučić tvrdi da oni u ovom trenutku ne bi mogli da pobede.

Šta koči raspisivanje izbora?

Na pitanje kada će građani na birališta, predsednik je naglasio da će odluka biti doneta isključivo na osnovu državnih, a ne partijskih interesa. On je ukazao na niz spoljnih i unutrašnjih faktora koji diktiraju tempo:

- Ekonomija i energetika: Rešavanje pitanja cene nafte, statusa MOL-a i Naftne industrije Srbije (NIS).

- Spoljni pritisci: Intenzitet međunarodnih pritisaka na Srbiju.

- Evropska agenda: Neophodnost ispunjavanja reformi koje su deo obaveza ka EU.

„Ako sada ne budu raspisani izbori, krizna situacija će se provlačiti još šest meseci. Niko ne zna pouzdano kada će biti izbori, pa ni ja, jer to zavisi od bezbroj problema sa kojima se suočavamo“, zaključio je Vučić.

Autor: D.S.