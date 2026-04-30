SNS NOVI SAD PREDLAŽE: Aleksandar Vučić kandidat za novog premijera Srbije

Gradski odbor Srpske napredne stranke Novi Sad uputio je danas zvaničan predlog Glavnom odboru i Predsedništvu stranke da Aleksandar Vučić bude nosilac liste i kandidat za predsednika vlade na predstojećim parlamentarnim izborima.

U saopštenju se navodi da je ovaj predlog utemeljen na rezultatima politike u proteklih 14 godina, tokom kojih je Vučić potvrdio ulogu odgovornog državnika sa jasnom vizijom.

Iz novosadskog odbora ističu da su ekonomski parametri ključni dokaz uspešnosti dosadašnjeg rada:

„Za nama je 14 godina uspeha! Punih 156 meseci uzastopnog ekonomskog rasta. Otvoreno je više od 250 fabrika i više od 550 hiljada novih radnih mesta“, navodi se u saopštenju Gradskog odbora.

Poseban akcenat stavljen je na drastičan rast životnog standarda i primanja građana u odnosu na period od pre četrnaest godina:

„Prosečna plata u januaru ove godine dostigla je 118.429 dinara. To je 76.000 dinara više nego 2012. godine. U Novom Sadu je januarska prosečna plata dostigla 133.889 dinara“, ističu iz GO SNS Novi Sad, dodajući da je prosečna penzija sa 204 evra iz 2012. porasla na 484 evra na kraju 2025. godine.

Kao garant budućeg razvoja navode se programi „Srbija 2027–2030“ i „Srbija 2030–2035“, koji predviđaju da prosečna plata do 2035. godine dostigne 1.700 evra, a penzija 750 evra do 2030. godine.

Govoreći o razlozima za ovaj predlog, iz SNS Novi Sad naglašavaju da je Vučićeva uloga presudna u svetlu složenih svetskih okolnosti:

„Smatramo da su iskustvo, znanje i političko umeće Aleksandra Vučića presudni za dalji napredak i sigurnost Srbije. Na taj način sprečićemo da se vlasti dočepaju oni koji bi zemlju vratili 14 godina unazad“, zaključuje se u saopštenju.

Autor: D.S.