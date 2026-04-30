Putin: Snaga Rusije je u njenoj raznolikosti i jedinstvu

Univerzalnost i snaga Rusije leže u njenoj raznolikosti, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa predstavnicima autohtonih naroda zemlje.

Prema njegovim rečima, razlike u kulturnim karakteristikama različitih naroda Ruske:

-Želim još jednom da naglasim da univerzalnost i snaga Rusije leže u njenoj raznolikosti - rekao je šef države.

Federacije ne protivreče jedna drugoj, već se međusobno dopunjavaju i stvaraju čvrstu osnovu za razvoj zemlje.

- I veliki i mali narodi, svi smo jedna porodica naroda Rusije. I kada sam rekao ‘jedna porodica’, u tome leži naša snaga. I male etničke grupe i veliki narodi moraju svi da osete da je ovo naš zajednički dom. I tek tada ćemo se osećati stabilno i bezbedno i krenuti napred. To je ono čemu moramo da nastavimo da težimo. Ljude najrazličitijih nacionalnosti, vere i načina života ujedinjuje briga za svoju postojbinu i za Rusiju- naglasio je Putin.

On je dodao da u Rusiji postoji 47 autohtonih naroda i svaki od njih je deo jedinstvene raznolikosti Rusije, čuvar jedinstvenih tradicija, kultura i karaktera.

U Rusiji se 30. aprila 2026. godine prvi put proslavljanovi nacionalni praznik

— Dan autohtonih naroda Ruske Federacije, ustanovljen predsedničkim ukazom.

Autor: S.M.