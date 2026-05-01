Više od 3 hiljade ljudi ceka Vučića ispred Centra za dualno obrazovanje u Pančevu! (VIDEO)

Više od tri hiljade građana okupilo se danas ispred Centra za dualno obrazovanje u Pančevu, gde se očekuje dolazak predsednika Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik treba da prisustvuje svečanom otvaranju trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje pri Mašinskoj školi „Pančevo“, projektu koji ima za cilj unapređenje stručnog obrazovanja i povezivanje učenika sa privredom.

Okupljeni građani počeli su da pristižu u ranim jutarnjim satima, a atmosfera ispred centra protiče u znaku očekivanja i podrške.

Novi trening centar namenjen je učenicima koji žele da unaprede svoje praktične veštine u skladu sa potrebama tržišta rada. Očekuje se da će ova ustanova imati značajnu ulogu u razvoju dualnog obrazovanja u regionu.

Zvanično obraćanje predsednika planirano je nakon obilaska objekta i razgovora sa učenicima i nastavnim kadrom.