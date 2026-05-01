VUČIĆ OŠTRO O TEORIJAMA ZAVERE IZ REGIONA: Umesto lekova priviđaju im se atomske bombe, borićemo se protiv ulaska Prištine u NATO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je danas u Pančevu medijske napade iz regiona povodom saradnje Instituta u Vinči i ruskog „Rosatoma“, ali i najave o guranju Prištine u Severnoatlantsku alijansu.

On je optužbe o navodnoj proizvodnji nuklearnog oružja nazvao potpunim besmislicama koje služe samo za diskreditaciju Srbije.

"Na to mi je toliko glupo da odgovorim da nemam reči. Mi se mučimo da pravimo neke lekove, a oni misle da pravimo atomsku bombu. Bezveze mi je da odgovaram na to, široko im je polje kada hoće da lupaju gluposti", izjavio je Vučić.

Predsednik se dotakao i inicijative pojedinih američkih kongresmena da se takozvano Kosovo integriše u NATO, naglasivši da Srbija aktivno radi na zaštiti svojih interesa.

"Imaćemo uskoro nekakve važne vežbe, razgovaramo sa SAD, nadamo se da se to neće dogoditi. Borićemo se da se to ne dogodi. Postoje četiri članice NATO koje nisu priznale Kosovo. Hajde da sačekamo da vidimo", poručio je predsednik.

On je istakao da se pritisci vrše preko različitih kanala, ali da država ostaje pri svojim jasnim stavovima.

"To su radili preko Hrvatske kroz vojni savez. Mi ćemo nastaviti da razgovaramo sa svima, ali naša pozicija ostaje čvrsta i borićemo se svim diplomatskim sredstvima", zaključio je Vučić.

