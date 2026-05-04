IZDAO JNA, PA UBIJAO VOJNIKE: General tzv. Armije BiH Jovan Divjak nije izveden pred lice pravde

Smrt bivšeg generala tzv. Armije BiH Jovana Divjaka, koji je preminuo u Sarajevu u 84. godini, poslednji je pucanj u srpske i druge žrtve u Sarajevu i BiH, za čiju smrt je odgovoran.

Kako kažu sagovornici "Novosti", ne zaboravlja se da je Divjak među najodgovornijima za zločin nad mladim vojnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 3. maja 1992. godine, kada su mučki ubijena 42 vojnika JNA.

Kolonu vojnika JNA, koja se posle potpisanog mirovnog sporazuma povlačila iz Sarajeva, napali su pripadnici Zelenih beretki, Patriotske lige, MUP i Teritorijalne odbrane BiH (TO BiH) na čijem čelu je bio Jovan Divjak. U tom napadu život su izgubili mladi vojnici JNA: 32 su bili Srbi, šestorica Hrvati, dvojica Bošnjaci i dvojica Albanci. Zarobljeno je 207 pripadnika JNA, 71 je ranjen, a dan kasnije devetorica zarobljenih su ubijena.

Za zločin u Dobrovoljačkoj ulici Jovan Divjak nikada nije procesuiran i osuđen. Osim njega na slobodi je i Ejup Ganić i mnogi drugi ratni političari i vojne starešine tzv. Armije BiH.

Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić kaže da je Jovan Divjak simbol stradanja srpskog naroda u BiH, ali pre svega stradanja i ubistava Srba u samom Sarajevu.

AUSTRIJA ODBILA IZRUČENjE SRBIJI NA osnovu Interpolove poternice i optužnice o počinjenim ratnim zločinima, koju je 2008. godine za njim raspisala Srbija, Jovan Divjak je 3. marta 2011. godine uhapšen na bečkom aerodromu prilikom putovanja iz Sarajeva u Italiju. Austrijski sud je odbio zahtev Srbije za izručenje uz obrazloženje da se u Beogradu ne bi moglo očekivati pošteno suđenje.

- Divjak je odgovoran i po komandnoj i po individualnoj odgovornosti za ubistvo vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici. Činjenica je da su ubistvo starog svata Nikole Gardovića na Baščaršiji, ubistvo srpskog policajca Pere Petrovića kao i zločin u Dobrovoljačkoj bili inicijalna kapisla za početak rata u Sarajevu i BiH - kaže Kojić.

On naglašava da je ubistvima u Sarajevu 1992. poslata vrlo jasna poruka da za Srbe nema mesta u tom gradu i da je rezultat toga etničko čišćenje Srba iz Sarajeva, a na čelu tzv. Armije BiH i TO BiH tih godina bio je upravo Jovan Divjak.

- Međunarodna komisija za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu je konstatovala u izveštaju da je srpska zajednica u tom gradu uništena. Jovan Divjak je simbol onih koji su započeli rat u BiH i onih koji su želeli rat u BiH. I, kada je reč o Republici Srpskoj i porodicama ubijenih mladih vojnika JNA u Dobrovoljačkoj, Jovan Divjak je čovek koji je odgovoran za te strašne zločine - ističe Kojić.

On kaže da je selektivan pristup u procesuiranju zločina i nepostojanje želje da se rasvetle zločini nad Srbima za rezultat imalo da zločinci poput Divjaka nikada ne izađu pred lice pravde.

Porodicama vojnika JNA ubijenih u Dobrovoljačkoj ulici godinama je zabranjeno da na godišnjicu stradanja njihovih najmilijih dođu u tu sarajevsku ulicu i upale sveće. Bogdana Tomović, majka vojnika JNA Zdravka Tomovića, ubijenog u Dobrovoljačkoj, kaže da ni nakon gotovo tri decenije nema pomaka, ni pomirenja.

- Nemam ništa više da kažem. Dobila sam i presudu od suda da su presudili našoj deci, njihovim drugovima da su oni ratni zločinci u svom gradu. Moje dete je bilo za volanom u autu, bez oružja. Ekstremista je skočio na haubu i pucao direktno u njega. I sada su proglasili da su oni bili vojna meta i pitam se kao majka zašto i čija je to odluka. Boriću se dok živim da dokažem pravdu i za Zdravka i sve koji su nedužni poginuli u Dobrovoljačkoj - kazala je Tomovićeva prilikom jedne od poslednjih godišnjica zločina u Dobrovoljačkoj.

Autor: Pink.rs