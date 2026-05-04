Pukla istina na Novoj S: Đilasovac objavio dokument i dokazao da vlast nije kriva za pad nadstrešnice (VIDEO)

Na televiziji Nova S, tokom jedne emisije, đilasovac Vladimir Obradović priznao je da vlast nije kriva za pad nadstrešnice u Novom Sadu.

"Znači, postoji dokument, mi smo ga objavili. Ovo je javno dostupan građevinski dnevnik od 5. jula, dakle pre otvaranja stanice, koji su potpisali i izvođač i nadzor. Dakle, glavni izvođač CRIC konzorcijum kineski i nadzor konzorcijum Utiber-Ežis, u kome piše da se obavlja čišćenje prostora pred otvaranje i time su se stekli uslovi da se krilo B otvori i da je BEZBEDNO ZA PUTNIKE. Dakle, ovo su potpisali i izvođač i nadzor."

Vladimir Obradović - đilasovac:



"Znači, postoji dokument, mi smo ga objavili. Ovo je javno dostupan građevinski dnevnik od 5. jula, dakle pre otvaranja stanice, koji su… — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) 03. мај 2026.

Podsetimo, u istoj emisiji blokaderka Sanja Fric koja je docent Građevinskog fakulteta u Beogradu priznala je da nije korupcija srušila nadstrešnicu.

Autor: Pink.rs