'OPOZICIJA PROPUSTILA INICIJATIVU' Vukadinović priznao: O datumu izbora odlučuje isključivo predsednik (VIDEO)

Đorđe Vukadinović, politički analitičar, ocenio je da aktuelna politička situacija u Srbiji pokazuje da vlast nije blizu pada kako to deo javnosti priželjkuje, već da je inicijativa koju su imale opozicione snage i demonstranti – propuštena.

Prema njegovim rečima, ključne poluge odlučivanja o daljim političkim koracima i terminu eventualnih izbora i dalje su čvrsto u rukama predsednika Republike.

Osvrnuvši se na efekte protesta, Vukadinović je rekao da se situacija nije stabilizovala na način koji bi ugrozio trenutni režim. On smatra da su oni koji su pokušali da kroz pritiske i blokade iznude promene, dozvolili da im inicijativa isklizne iz ruku.

- To je jedan od pokazatelja toga da je negde nešto od inicijative na ovoj našoj, uslovno rečeno opozicionoj strani, onoj antirežimskoj, propušteno - izjavio je Vukadinović za N1.

O datumu izlaska na birališta, kako tvrdi, danas se pita isključivo šef države.

- U ovom trenutku odluka o izborima zavisi doslovno samo od njega. Činjenica koju moramo pogledati u oči sami sebi i konstatovati – da se najmanje o datumu izbora pitaju i studenti i opozicija - naveo je Vukadinović.

