UVEK SU BILI KUKAVICE KOJE ZNAJU U ČOPORU DA PRETE! Vučić o blokaderima: Nikada ništa nisu u stanju bili da urade, posebno nikada ništa za svoju zemlju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, govoreći o blokaderima, rekao da su "uvek bili kukavice koje znaju u čoporu da prete, i nikada ništa nisu u stanju bili da urade, posebno nikada ništa nisu u stanju bili da urade za svoju zemlju".

"Super, to je plan 'skini Vučiću glavu'. Kad pobede ti stručnjaci, što ni školu nisu završili, i što kandiduju najgore u Srbiji. Nema problema, neka vam oni kažu 'teče med i mleko', pošto su oni pošteni, a mi lopovi, još mi nisu našli da sam negde nešto ukrao. A neće naći, jer to ne postoji", poručio je predsednik Srbije i dodao:

"Narod neka izabere svoju budućnost. Ja ću uvek da budem ovde. Niti se njihovih zatvora plašim, niti se njihove giljotine plašim. Nikada me svojo hrabrošću nisu fascinirali. Uvek su bili kukavice koje znaju u čoporu da prete, i nikada ništa nisu u stanju bili da urade, posebno nikada ništa nisu u stanju bili da urade za svoju zemlju".

Predsednik Vučić je o ovome govorio danas posle potpisivanja ugovora za brzu saobraćajnicu "Vožd Karađorđe" i osvrnuo se na svoj programski tekst koji je napisao za Kurir, a u kome je, između ostalog, govorio i o planu u pet tačaka za budućnost Srbije.

Autor: A.A.