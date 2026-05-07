AKTUELNO

Politika

UVEK SU BILI KUKAVICE KOJE ZNAJU U ČOPORU DA PRETE! Vučić o blokaderima: Nikada ništa nisu u stanju bili da urade, posebno nikada ništa za svoju zemlju

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, govoreći o blokaderima, rekao da su "uvek bili kukavice koje znaju u čoporu da prete, i nikada ništa nisu u stanju bili da urade, posebno nikada ništa nisu u stanju bili da urade za svoju zemlju".

"Super, to je plan 'skini Vučiću glavu'. Kad pobede ti stručnjaci, što ni školu nisu završili, i što kandiduju najgore u Srbiji. Nema problema, neka vam oni kažu 'teče med i mleko', pošto su oni pošteni, a mi lopovi, još mi nisu našli da sam negde nešto ukrao. A neće naći, jer to ne postoji", poručio je predsednik Srbije i dodao:

"Narod neka izabere svoju budućnost. Ja ću uvek da budem ovde. Niti se njihovih zatvora plašim, niti se njihove giljotine plašim. Nikada me svojo hrabrošću nisu fascinirali. Uvek su bili kukavice koje znaju u čoporu da prete, i nikada ništa nisu u stanju bili da urade, posebno nikada ništa nisu u stanju bili da urade za svoju zemlju".

Predsednik Vučić je o ovome govorio danas posle potpisivanja ugovora za brzu saobraćajnicu "Vožd Karađorđe" i osvrnuo se na svoj programski tekst koji je napisao za Kurir, a u kome je, između ostalog, govorio i o planu u pet tačaka za budućnost Srbije.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

'NE DAO BOG DA SE DOČEPATE VLASTI NA 10 DANA, UNIŠTILI BISTE ZEMLJU' Vučić: Ne znaju ništa o interesima države, misle da treba da budemo birokratska s

Politika

'PROTESTI NIKADA NISU BILI MIRNI - SADA JE SAMO ESKALIRALO' Književnik Filip Grbić o nasilju BLOKADERA na ulicama Srbije

Svet

PUTIN O PADU RUSKOG AVIONA: IL-76 oborila ukrajinska protivvazdušna odbrana

Politika

MINISTAR MALI: Cilj nam je da do 2027. prosečna plata bude 1.400 evra! Nikada veći pritisci na Srbiju nisu bili!

Domaći

Supruga ga reanimirala, ali NIJE MU BILO SPASA! Jezivi detalji TRAGIČNE SMRTI poznatog pevača: Evo od čega je preminuo Saša Katančić!

Politika

GUBE SNAGU U BORBI PROTIV SRBIJE! Vučić o rezoluciji: Usvojili su je sa mnogo manje glasova nego prethodnu koja je bila loša za Srbiju, sad je i više