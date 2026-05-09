'NEKA JE SLAVA VAMA BESMRTNIM HEROJIMA NAŠE SRBIJE' Miloš Vučević položio venac na Spomenik Neznanom junaku, spomenuo i zavet palima za slobodu (FOTO)

Izaslanik predsednika Srbije Miloš Vučević položio je venac na Spomenik Neznanom junaku na Avali.

- Neka je slava vama besmrtnim herojima naše Srbije! Koji ste živeli i umirali za slavu i čast otadžbine. Za mir i slobodu. Za buduće generacije. Za nas. Vama zavet dajemo da ćemo braniti mir. Vama, koji ste branili svoje i koji ste stradavali nedužni. Vama svima, zavet dajemo koji ste bili u pokretima slobode. Da Srbiju nećemo dati. Da nam Srbiju neće pokoriti. I da ćemo odbraniti slobodu i nezavisnost naše jedine otadžbine, kojoj neka je slava u vekove vekova- napisao je Vučević na Instagramu.

Autor: Jovana Nerić