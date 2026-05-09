JEZIVO NASILJE U ZEMUNU I RESNIKU: Brutalan napad na aktiviste SNS (VIDEO)

Širom Srbije se organizuju se skupovi pod nazivom "Srbija pobeđuje", a to smeta blokaderima što potvrđuje napad na aktiviste SNS-a u Zemunu.

U napadu blokadera koji se dogodio u Krajiškoj ulici u Zemunu povređena je žena.

Na snimku do kojeg je došao Informer vidi se kako je došlo do napada u Zemunu, kada je jedan blokader prišao malom skupu okupljenom oko SNS štanda i počeo da provocira uputivši salvu uvreda.

- Ti si tu za pare, ja ću ti dati pare da odeš kući. K**vetino jedna, p***u bi dala za pare. Doveli smo treću Srbiju, krezavu... Što nisi kući sa decom?

Na verbalne napade okupljeni oko štanda nisu reagovali, a jedan stariji ženski glas zamolio je mladića, koji je pretio, da se vrati kući, odnosno da postupi pametno i ne pravi problem.

Напад на активисте СНС-а 📢



Блокадери, очигледно под дејством јаких наркотика, брутално су напали активисте Српске напредне странке.



Претили, вређали и још једном показали колико су насилни и зашто такви у Србији никада неће доћи на власт ❗ pic.twitter.com/AzYJZ4zlZC — Višnja Petrović 🍒 (@gdjica_visnja) 09. мај 2026.

Ovo su mladići koji su pravili haos u Zemunu, a izašli su iz automobila marke "ford".

I u Resniku napali aktiviste

Ništa bolja situacija nije bila ni u Resniku gde su blokaderi takođe verbalno napali aktiviste.

Zvonko Leković, istaknuti blokader, je vređao okupljene - o čemu svedoči snimak koji je postavljen na mreži Iks.