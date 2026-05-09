'DANAS JE SRBIJA USPEŠNA ZEMLJA' Vučić: MOL će morati da drži otvorenom Rafineriju u Pančevu ako hoće da kupi NIS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Šidu govorio o Naftnoj industriji Srbije i bivšoj vlasti koja ga je prodala.



- Što su ga prodali za 400 miliona, a mi sada spremni da platimo 2.2 milijarde. Što su ga prodali? Da li bi hteli da zaratim sa Rusijom? Što bi MOL držao otvorenu rafineriju u Srbiju? Ne bi, ali će morati da drži ako hoće da kupi. Mi smo rekli "ne može". Izmislili su nekog biznismena da bi se to prolongiralo, rekli smo "ne može, ili sada, ili ćemo drugačije da rešavamo" - rekao je Vučić.

Nisu oni prodali samo NIS, prodali su fabrike i sve bioskope širom Srbije, da nam nijedan bioskop ne radi, dodao je.

- Celo detinjstvo mi je bilo da li ću da idem u Balkan, Zvezdu, 20. oktobar, Kozaru ili ne znam gde, a sad ne možeš nigde da ideš. Služilo je da njihovi tajkuni napune džepove. Davali su svojim drugovima lažnim privrednicima bez kolaterala kredite, daju im po milion ili dva, a ovi za par meseci prestanu da vraćaju. To je bio sistem pljačke i razaranja Srbije. Danas je Srbija uspešna zemlja. Videćete kada blokaderi zavladaju koliko je Srbija bila uspešna u prethodnom periodu! Videćete kako se brzinom munje, za godinu ili dve, rasturi sve što se stvaralo decenijama. Videćete kako je teško nešto izgraditi, a koliko je lako uništiti - istakao je predsednik.

Autor: D.Bošković