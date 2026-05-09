Dačić položio venac na Grobnicu narodnih heroja povodom Dana pobede nad fašizmom (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić položio je danas venac na Grobnicu narodnih heroja na Kalemegdanu, povodom obeležavanja 9. maja - Dana pobede nad fašizmom.

Dačić je, obraćajući se okupljenima ispred grobnica Ive Lole Ribara, Đure Đakovića, Moše Pijade i Ivana Milutinovića, istakao da je 9. maj veliki datum, ne samo u srpskoj istoriji, već i u istoriji celog sveta.

Ukazao je da je važno da mladi znaju šta se dešavalo tokom rata i pozvao starije da nastave da čuvaju tradiciju i odaju poštu svima koji su izgubili živote braneći svoju zemlju.

"Živela Srbija, jer bez Srbije nema ni SPS, ni bilo koje druge partije", naveo je Dačić.

Naveo je da je u međunarodnoj zajednici, ali i u samoj Srbiji, bilo brojnih pokušaja revizije istorije i da se ti pokušaji sprovode kako bi se odgovornost za Drugi svetski rat prebacila sa stvarnih krivaca na druge.

Dačić je dodao da je SPS naslednica SKJ, koji je bio ključan u organizovanju otpora u Drugom svetskom ratu.

Dan pobede nad fašizmom, 9. maj, obeležava se u znak sećanja na kapitulaciju nacističke Nemačke 1945. godine i okončanje Drugog svetskog rata u Evropi.

Autor: Jovana Nerić

