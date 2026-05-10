ANS NAJOŠTRIJE OSUDILA POKUŠAJ NAPADA NA KUĆU DRAGANA J. VUČIĆEVIĆA: Nedopustivo da se novinari i njihove porodice izlažu direktnom fizičkom ugrožavanju

Asocijacija novinara Srbije oglasila se povodom pokušaja napada na na porodičnu kuću glavnog i odgovornog urednika "Informera" Dragana J. Vučićevića u selu Šarenik.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje današnji brutalni pokušaj napada na porodičnu kuću glavnog i odgovornog urednika "Informera" Dragana J. Vučićevića u selu Šarenik.

Nedopustivo je da se novinari, njihove porodice i privatna svojina izlažu direktnom fizičkom ugrožavanju i pokušajima zastrašivanja, čime se najgrublje krše osnovna ljudska prava i sloboda medija.

Zahtevamo od nadležnih državnih organa da hitno identifikuju i procesuiraju napadače, naročito imajući u vidu da je reč o ponovljenom incidentu koji ukazuje na kontinuiranu bezbednosnu pretnju. Pozivamo celokupnu javnost da osudi napad na kuću Vučićevića, jer nasilje nije metod političkog ili društvenog delovanja koji se toleriše demokratskom društvu.

Autor: Iva Besarabić