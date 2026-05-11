'KAD VIDITE NASILNIKE, SKLONITE SE OD BUDALA' Predsednik Vučić se hitno obratio građanima, ovo je važna poruka (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao je važnu poruku za građane.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upravo se oglasio na društvenoj mreži Instagram gde je građanima saopštio šta da rade ukoliko na ulici vide nasilnike.

-Molim sve ljude koji vole Srbiju, molim naše simpatizere, kada vidite nasilnike na ulici, sklonite se od budala. Pametniji popušta - poručio je predsednik Vučić.

"Ne želim da budem iko u zemlji gde su ''jahanje i šutiranje nekog'' nečija politika budućnosti"

Nedavno je predsednik izrazio jasan stav po pitanju nasilja koje je gotovo svakodnevno sa blokaderske strane.

-Od monstruoznih stvari su napravili normalnost, ali sa tim se nikad neću pomiriti. Ne želim da budem iko u zemlji u kojoj neko misli da je jahanje i šutiranje nekog nečija politika budućnosti. Mi moramo naš brod da usidrimo u mirnu luku.



Autor: Jovana Nerić