AKTUELNO

Politika

'KAD VIDITE NASILNIKE, SKLONITE SE OD BUDALA' Predsednik Vučić se hitno obratio građanima, ovo je važna poruka (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao je važnu poruku za građane.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upravo se oglasio na društvenoj mreži Instagram gde je građanima saopštio šta da rade ukoliko na ulici vide nasilnike.

-Molim sve ljude koji vole Srbiju, molim naše simpatizere, kada vidite nasilnike na ulici, sklonite se od budala. Pametniji popušta - poručio je predsednik Vučić.

"Ne želim da budem iko u zemlji gde su ''jahanje i šutiranje nekog'' nečija politika budućnosti"

Nedavno je predsednik izrazio jasan stav po pitanju nasilja koje je gotovo svakodnevno sa blokaderske strane.

-Od monstruoznih stvari su napravili normalnost, ali sa tim se nikad neću pomiriti. Ne želim da budem iko u zemlji u kojoj neko misli da je jahanje i šutiranje nekog nečija politika budućnosti. Mi moramo naš brod da usidrimo u mirnu luku.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

JAKA PORUKA PREDSEDNIKA VUČIĆA: Obratio se građanima, poruka zapalila mraže! Evo šta je poručio! (FOTO)

Politika

'MORAMO DA SAČUVAMO I ODBRANIMO NAŠU SRBIJU' Predsednik Vučić objavi moćnu poruku (FOTO)

Politika

'SRBIJA JE NA DOBROM PUTU' Vučić: Zemlja raste! Zemlja napreduje! Vraćamo se na put uspeha i napretka, uprkos svima onima koji su želeli uništenje Sr

Politika

'VREME ZA ODGOVORNOST DOLAZI' Vučić objavio važnu vest za građane Srbije (VIDEO)

Politika

'GODINU DANA SU RUŠILI SRBIJU I PRETILI JOJ, MI NJIMA NEĆEMO' Vučić poslao moćnu poruku: Samo ćemo ih ubedljivo pobediti! (VIDEO)

Politika

'NARODE NE DAJTE DA VAS PLJAČKAJU' Vučić o upisu prava na nepokretnosti: Ne trebaju vam ni advokati, ni notari, dovoljna je prijava, a država će da ur