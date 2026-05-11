Provocirala, dobila odgovor, pa zakukala: Pogledajte kako ova 'influenserka' spinuje priču zarad popularnosti (VIDEO)

Blokaderka i samoproglašena influenserka Irina Nikitović osetila je na svojoj koži činjenicu da svaka akcija ima svoju reakciju.

Ona je u svom skupocenom automobilu prolazila auto-putem i provocirala građane koji su razvili transparent "Srbija pobeđuje" na pasareli iznad njega.

Nikitovićeva je njima pokazala srednji prst kako bi skupila "lajkove" od svojih simpatizera, blokadera, a onda je dobila odgovor od onih koje je na taj način "pozdravila".

Neko od okupljenih je pljunuo na nju i pogodio je kroz šiber na automobilu, nakon čega je ona napravila dramu u kojoj je ceo događaj predstavljen kao neizazvan "napad" na nju.