PRVORAZREDNI SKANDAL! U Skupštinu stigao šok dokument - Blokaderski poslanici traže da Srbija osudi samu sebe!

Najsnažniji podržavaoci studentsko blokaderske liste zvanično su zatražili da Srbija kazni samu sebe!
Naime, poslanici SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina - Milena Kalender, Ahmedin Škrielj - i Šaip Kamberi iz Partija za demokratsko delovanje podneli su u parlamentu predlog rezolucije o osudi zločina Srbije izvršenih na takozvanom Kosovu.
Ovim je antisrpska histerija, koju predvode blokaderi i njihovi otvoreni ili pritajeni prijatelji i saborci, dostigla vrhunac.
Da sve bude gore, kako se vidi u dokumentima koje objavljujemo, trio poslanika se u obrazloženju krije iza floskule o "moralnim, pravnim i političkim obavezama demokratskog društva".
Politički predstavnici onih koji su udarali policajce u Novom Sadu, koji su tukli žene ispred skupštine, planirali teroristički napad i da izvedu Vojsku Srbije na ulicu, sada traže dodatnu kaznu za Srbiju.
Posebnu bizarnost predstavlja to što poslanici traže da se rezolucija usvoji po "hitnom postupku".
A kako je svojevremeno lider SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin podržao blokadere, pogledajte u video snimku.
13. мај 2026.
Autor: D.Bošković