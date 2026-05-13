PRVORAZREDNI SKANDAL! U Skupštinu stigao šok dokument - Blokaderski poslanici traže da Srbija osudi samu sebe!

Najsnažniji podržavaoci studentsko blokaderske liste zvanično su zatražili da Srbija kazni samu sebe!

Naime, poslanici SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina - Milena Kalender, Ahmedin Škrielj - i Šaip Kamberi iz Partija za demokratsko delovanje podneli su u parlamentu predlog rezolucije o osudi zločina Srbije izvršenih na takozvanom Kosovu.

Ovim je antisrpska histerija, koju predvode blokaderi i njihovi otvoreni ili pritajeni prijatelji i saborci, dostigla vrhunac.

Da sve bude gore, kako se vidi u dokumentima koje objavljujemo, trio poslanika se u obrazloženju krije iza floskule o "moralnim, pravnim i političkim obavezama demokratskog društva".

Politički predstavnici onih koji su udarali policajce u Novom Sadu, koji su tukli žene ispred skupštine, planirali teroristički napad i da izvedu Vojsku Srbije na ulicu, sada traže dodatnu kaznu za Srbiju.

Posebnu bizarnost predstavlja to što poslanici traže da se rezolucija usvoji po "hitnom postupku".

A kako je svojevremeno lider SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin podržao blokadere, pogledajte u video snimku.

Autor: D.Bošković