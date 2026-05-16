Vučić se sastao sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu UAE: U fokusu saradnja u oblasti ekologije i zaštite životne sredine (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/amar hamzagić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata Amne Aldahak al Šamsi.

Vučić i Al Šamsi sastali su se u Palati Srbija, a sastanku prisustvuje i ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.

Na sastanku u Palata Srbija razgovarano je o unapređenju bilateralne saradnje Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih politika, kao i o potencijalnim zajedničkim projektima u oblasti održivog razvoja i ekoloških investicija.

Nakon sastanka sa ministarkom iz UAE predsednik Vučić će primiti studente Univerziteta Harvard i Masačusetskog instituta tehnologije (MIT), koji borave u Srbiji u okviru studijske posete Balkan Trek.

Autor: Iva Besarabić

