VUČIĆ SE OBRATIO GRAĐANIMA SRBIJE: Telo Nešovića nije pronađeno, čitave jedinice ga traže! Svi se plaše crnogorskih klanova? Ima jedna budala koja ih se NE PLAŠI!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da sutra ujutru putuje u Azerbejdžan, i da se vraća u ponedeljak uveče.

- Onda čekamo konačnu potvrdu, vidim da predsednik Putin putuje u Kinu, nekoliko dana posle toga mi idemo u Kinu. Posle Trampa i Putina, imaćemo izuzetnu čast da idemo u zvaničnu posetu Kini. Samo nemojte da smetnete sa uma kolike su se promene dogodile. Mi smo za 330 puta uvećali naš izvoz u Kinu, imali smo 0 fabrika, danas imamo 37 kineskih fabrika u Srbiji - rekao je on.

Kaže da je tu i direktor policije Vasiljević, i dodaje da sa ponosom ističe da smo juče imali najbolji dan na Ekspu po broju radnika.

- To je neverovatan uspeh za Srbiju, to je najveće gradilište u jugoistočnoj Evropi. I nadam se da ćemo moći mnogo više da naučimo od kineskih partnera - kazao je on.

Predsednik ističe da smo se uvek hvalili time da je ova zemlja najbezbednija.

- Čini nam se da uspevamo da popravimo taj nivo bezbednosti. Naravno, nije uvek lako, imajući u vidu socijalne mreže i interese političara i tajkuna, i svih koji koriste medije i društvene mreže u svim sferama društvenog života za svoje uticaje. U svakom slučaju, izneću nekoliko važnih podataka. Za prva četiri meseca ove godine donosimo sledeće zaključke - ukupan kriminal manji za 5,7 odsto, opšti kriminal manji za 4,3 odsto. Rasvetljena su sva ubistva po prvi put! Broj krivičnih dela protiv imovine je manji, na granicama je stabilno stanje - saopštio je on.

Ističe da je izgradnja putne mreže od ključnog značaja, da bi se smanjio broj nesreća.

- Pročitao sam ovo zato što postoje razni napadi, iz raznih sfera, na sektor bezbednosti u Srbiji. Zato se vode kampanje protiv pojedinih ljudi, a u korist pojedinih ljudi. I niko ne vodi računa o državnim interesima, nego samo o svojima. Zato molim novinare da ne izlazite u javnost sa neproverenim informacijama. Imali smo više medija koji su javili da je telo ubijenog pronađeno. A znamo da je lice upucano, ništa ne može da se sakrije pranjem čaršava. Ta priča nema tela nema dela je imbecilna. I po tom pitanju smo se ponašali veoma profesionalno i odgovorno, ne podležući pritiscima onih koji imaju lične razloge da govore loše o doskorašnjem šefu beogradske policije - dodao je on.

Zamolio je još jednom da se ne objavljuje da je telo pronađeno, iako nije pronađeno.

- Telo i dalje nismo pronašli, intenzivna je potraga, čitave jedinice traže. Mislimo da znamo rejon, i ogroman broj ljudi je angažovan - rekao je predsednik, i dao reč direktoru policije Vasiljeviću.

Vasiljević ističe da zaštićenih nema, niti će ih biti.

- Dovedeno je 10 lica, i svi su predani tužilaštvu na dalje mere i radnje. Među njima su i četiri policijska službenika. U toku je intenzivna potrega za pronalaženjem tela lica. Više od 200 pripadnika i raznih službi UKP radi na rasvetljavanju ovog dela, od jutros su uključene i ekipe SAJ. Nadamo se da ćemo u satima ispred nas imati i više informacija o ovome. Ja apelujem i ponavljam ovo što je predsednik rekao, da sačekate da dobijete informacije od MUP ili tužilaštva - naglasio je direktor policije.

Ponavio je da policija intenzivno radi, i da će do kraja biti istražen slučaj.

Vučić je potom ponovo preuzeo reč, i rekao je da je narodu dosta arogancije i bahatosti, i onih koji stalno govore "Znaš ti ko sam ja".

- Ako je neko u stanju da počini najteže krivično delo, a da je završio školu u Kamenici. I da posle toga sedne da popije piće, a država je uložila u njega. I da čuvaš kriminalce, ti nema šta da tražiš u policiji i vojsci. Donećemo zakon po kome svako koga uhvatimo da obavlja druge poslove, mimo onoga što naloži država, ako vidimo bilo koga da čuva nekog tajkuna ili kriminalca, e ti majčin sine ne možeš više da radiš u policiji. Neka njih 2000 odmah napusti, odmah idite kući. Šta smo mi budale, da školujemo u Vojnoj akademiji i Kamenici, da plaćamo ne male plate, a da onda svako pravi svoj klan. E to više neće biti dozvoljeno - naglasio je Vučić.

Pola njih zna ko je koji narko diler, a pola njih je na slobodi, istakao je predsednik, i zapitao je zašto ih bilo ko čuva.

- Dosta je bilo. Kažu im to ima i u drugim državama. E neka ima, ovde neće da ima. Dok ne iskorenimo ove podrepaše i grane crnogorskih klanova, koji nam ubijaju zemlju u poslednjoj deceniji. Imao sam još mnogo stvari da govorim, ali pričaću pre odlaska u Kinu - dodao je on.

O pisanju opozicionih medija da je vlasnik restorana u kom se dogodilo ubistvo njegov brat, direktor policije je rekao da je vlasnik jedno od 10 uhapšenih lica, i da to nije brat predsednika.

- Moj brat je u tom restoranu možda bio jednom u životu, ili nijednom. Znate li ko je to izmislio? Da vidite kako mafija radi. To je rekao ovaj dokazani kriminalac, koga sada štiti kavački klan i drži na teritoriji Crne Gore. To je sin one nekadašnje predsednice suda Medenice. Pošto ga drže kavčani, a oni imaju problem samo sa jednim liderom na Balkanu. Sa drugima nemaju problema. I onda kada čuje šta pričaju njegove kolege, onda moraju da ubace i porodicu onog ko im najviše smeta i predstavlja najveći problem. A zar nije Franš u vlasništvu mog brata - zapitao je predsednik, i rekao da jedna za drugom padaju sve laži.

- Jel istina da su priznali Kosovo, jel istina da smo ćutali i rekli sve u redu, čak i kada su ušli u NATO. Jesam li nešto slagao? Mi hoćemo sami da čuvamo svoju zemlju i svoje nebo sami! Sve vreme su uz Zagreb bili najjača platforma za rušenje vlasti u Srbiji. Šta tačno nije istina u onome što sam napisao. Kada me ljudi iz DPS napadaju, to je za mene velika pohvala. Kažu tužno me je gledati. E vas je mnogo lepo gledati, sa svim tim narko dilerima uz vas - kazao je on.

Vučić je dodao da nije pogaženo bratstvo, već povelja UN, i dodaje da su to uradili i Nemci i Amerikanci, ali nismo to očekivali iz Crne Gore.

- Neće da nam prodaju nešto i kada nudimo 30 odsto veću cenu. Na poligraf ću da odem da to dokažem. Jel naš novac nije novac. I onda trče kod stranaca i traže pomoć i veću cenu, samo da Srbija ne uđe tu. Pa šalju vojnike na Kosovo, a kažu pa poslali smo jednog ili tri. Pa svejedno, jednog ili hiljadu. Ako imaju hiljadu uopšte. I opet smo mi onda krivi. Oni imaju više tekstova o meni nego o njihovom predsedniku i premijeru zajedno. Ali nisu im svi Srbi tako gadni i odvratni. Vole Čanka, Šolaka, sve blokadere... - rekao je predsednik.

On na ponovljeno pitanje o restoranu u kom se dogodio zločin kaže da zna vlasnika restorana, i kaže da mu nije i dalje jasno šta je tu bilo.

- Šta će ljudi, u paklu... Moja molba je samo da niko ne iznosi neproverene detalje, pre svega zbog porodice i potencijalno stradalog, ali i zbog same istrage. Barem da se ne iznose laži. Nego jel nađoše oni ovog kriminalca što mu kavčani pišu poruke. Svi ih se plaše? Evo ima jedna budala koja ih se ne plaši. Pobiše nam pola države, uvezli su nam to zlo ovde, pa još treba i predsednik Srbije da ih se plaši. Bando jedna narkodilerska, najgori klanovi u Evropi, ovi crnogorski. Nego će da nas ubede da nisu iz Crne Gore, nego su pali sa Marsa - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je sam pisao tekst za Borbu, i da ima određenih zdravstvenih problema, što mu omogućava da piše.

- Kada pogledam u ogledalo nekada izgledam kao oni koji su ubrzo završavali, na radost mnogih. Ali imam mnogo energije da se borim protiv zla. Rekao sam istinu, nije Srbija tražila rastakanje međunarodne države, imali smo neodgovorne političare koji o tome nisu vodili računa, već su samo hteli da pljačkaju. Dan posle prevrata Koštunica objavljuje da se odričemo kontinuiteta sa Jugoslavijom. Onda se išlo na jačanje uloge Đukanovića, koji je trebalo da vodi put do nezavisnosti - rekao je on.

Ponavlja da smo hteli da živimo u zajedničkoj državi, ali da u Crnoj Gori nisu to hteli.

- Jesam li rekao nešto ružno kada sam rekao da smo mi njih voleli više. Samo nemojte da nas terate da učestvujemo u tom slavlju. Vidite koliko oni lažu u svojim medijima, oni pričaju da Srbija ima veći javni dug od Crne Gore. Srbija ima duplo manji javni dug u odnosu na BDP od Crne Gore. Beograd koji toliko mrze je udomio toliko ljudi iz Crne Gore. Moje ideje su takve da treba da živimo zajedno, da se pomažemo i imamo bratski odnos. Uvek ih poštujući, sve naše razlike. Nismo mi poslali kragujevačku grupu da ubija ljude po Tivtu i Podgorici. Nego ste vi poslali svoje da ubijaju po Beogradu! I još nam govorite kako da vodimo istrage preko čoveka kome kavački klan govori šta da kaže - istakao je on.

Kaže da je postojala ideja o rastakanju SPC u Crnoj Gori, i dodaje da su mnogi narodi na Balkanu gradili svoj identite na antisrpskoj poziciji i protivljenju SPC.

- Koliko ste puta slušali da ni ne kažu Mitropolija crnogorsko primorska SPC, već samo izostave SPC. U svim njihovim medijima, čak i našim ovde. Ja razumem Đukanovića što on mrzi Srpsku pravoslavnu crkvu. On je bar po tom pitanju principijelan već 20 godina - kazao je Vučić.

Pozvao je građane da izračunaju koliko su ljudi ubili crnogorski klanovi u Beogradu, i dodaje da država drži stvari pod kontrolom.

- Barem neće moći da se šetaju narko dileri sa značkama više. I kada kažem uskoro, mislim da ćemo za mesec dana da usvojimo zakon. Za ovo neću ni da pitam Brisel, neka nas napadnu za to - kazao je on.

O pretnjama blokadera osvetom posle dolaska na vlast, Vučić je rekao:

- Pa rekli su da bi mi sina tuširali osiromašenim uranijumom, ćerki sekli kosu, a mlađem sinu ne bi mogli ništa, on je hologram i ne postoji. Meni su govorili da bih prošao kao Gadafi, to je govorio njihov predstavnik, visokopozicioniran. O ovim Indijancima da ne govorim... Izvinjavam se Indijancima, pripadnicima autohtonih naroda u SAD, to je loš žargonski izraz u srpskom jeziku. Postoje ljudi koji se ne plaše smrti, postoje ljudi koji se plaše Božijeg suda i narodne ocene. Tako da pogrešili su čoveka - zaključio je predsednik na kraju obraćanja.

Autor: D.Bošković