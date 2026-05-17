'SRBIJA NE ČEKA BUDUĆNOST. SRBIJA JE GRADI' Vučić poslao moćnu poruku građanima: Postavljamo temelje na koje će buduće generacije biti ponosne (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je nedelju za nama na svom instagram profilu.

- Srbija ima priliku da pokaže koliko može kada ima jasnu viziju, veru u svoje ljude i hrabrost da razmišlja dugoročno.

Radimo na novim investicijama, tehnološkom razvoju, modernizaciji infrastrukture, jačanju energetskog sektora i projektima koji će promeniti lice Srbije u godinama koje dolaze. Gradimo puteve, pruge, fabrike i energetske kapacitete, ulažemo u nauku, inovacije i razvoj naših gradova sa jasnim ciljem da budemo još snažnija, modernija i konkurentnija država.

Posebno me raduje što sve više stranih investitora prepoznaje Srbiju kao pouzdano mesto za ulaganje. To poverenje nije došlo slučajno, već je rezultat upornog rada, discipline i borbe da budemo zemlja prilika i uspeha.

Uveren sam da upravo sada postavljamo temelje na koje će buduće generacije biti ponosne. Naš cilj je da mladima obezbedimo više mogućnosti i razlog da ostanu i svoju budućnost grade u Srbiji.

Nastavićemo da otvaramo nova vrata saradnje sa svetom, privlačimo investicije, čuvamo mir i stvaramo uslove za još kvalitetniji život naših građana.

Srbija ne čeka budućnost. Srbija je gradi - navodi se u objavi na instagram profilu predsednika Vučića

