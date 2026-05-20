Poznat tačan datum: Evo kad Vučić ide u istorijsku posetu Kini

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja 2026. godine, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Vučić će boraviti u poseti Kini na poziv predsednika te zemlje Si Đinpinga, navodi se u saopštenju.

Podsetimo, Vučić je u intervjuu za Informer govorio o važnosti poseti Kini.

- U mom životu, zbog građana Srbije, najvažnija će biti poseta Kini. Biću tamo pet ili šest dana. Veliki predsednik Kine će u roku od mesec dana primiti Trampa, Putina i mene. Mislim da mene više voli od obojice, ali ne želim da govorim u njihovo ime. Razgovaraćemo o robotici, veštačkoj inteligenciji, vojno-tehničkoj i infrastrukturnoj saradnji, kao i o znanju i načinima da obezbedimo obrazovanje za naše ljude u različitim oblastima - rekao je Aleksandar Vučić i dodao:

- Kada sve sagledate, vidite da je poslednji trenutak da Evropa proba da uhvati korak sa Kinom i Amerikom. Ja mislim da je to veoma teško. Kina je ispred i jednih i drugih. Sa njima ne možete lako da se takmičite. Ti ljudi zarad povećanja produktivnosti neće tražiti smanjenje radnog vremena. Oni će da traže da se radi više. Mi u Evropi živimo najlepši život. U zapadnoj Evropi nešto bolje nego mi ovde. Oni su bili 400 godina ispred nas. U Kini nemate razmaženost kao faktor, ti ljudi imaju cilj da se sve vrati na vreme iz kraja 16. početkom 17. veka kada su bili dominantna sila. A naš je cilj u Evropi živimo lepo i da to potraje. Sa takvom produktivnošću da li vi stvarno mislite da je to moguće, da pobedimo Kinu?

