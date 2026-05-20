HAPŠENJE SRBA NA KiM: Direktorima škola i bolnica određeno zadržavanje od 48 sati, optužuju ih zbog predstojećih izbora!

Za petoro Srba, direktora srpskih zdravstvenih i prosvetnih ustanova, koji su juče uhapšeni u Gračanici, određena je mera policijskog zadržavanja do 48 sati. Ovu informaciju potvrdio je Nebojša Boričić, advokat Bobana Petrovića, direktora Elektrotehničke škole u Sušici, koji se nalazi među uhapšenima.

Tužilaštvo privremenih institucija u Prištini saopštilo je da su oni uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo "kršenje slobodnog opredeljenja birača". Hapšenje je usledilo nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu, Nenada Rašića, o navodnim pretnjama biračima pred izbore zakazane za 7. jun.

Pokušaj napada na srpski obrazovni i zdravstveni sektor

Hapšenje direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Srbije na Kosovu i Metohiji ocenjeno je kao otvoren pokušaj da se napadne srpski prosvetni i zdravstveni sistem u pokrajini. Prema ocenama predstavnika srpskog naroda na KiM, u ovome je najdirektnije učestvovao Nenad Rašić, koji je pre nekoliko dana targetirao Srbe na sednici vlade u Prištini.

Ističe se da je stvarni cilj ovog hapšenja zastrašivanje srpskog naroda na terenu i pokušaj političkog inženjeringa pred predstojeće izbore na štetu lokalnog stanovništva.

Podsetimo, Nenad Rašić je nedavno optužio najveću srpsku stranku za navodne pritiske na pojedine pripadnike srpske zajednice. On tvrdi da su pojedini Srbi, zaposleni u institucijama Republike Srbije, navodno dobili otkaz zbog komunikacije sa njegovom strankom "Za slobodu pravdu i opstanak".

Stranci Nenada Rašića je na prethodnim izborima, održanim 28. decembra 2025. godine, pripao jedan mandat od 10 zagarantovanih predstavnicima srpskog naroda. Međutim, zvanični podaci CIK-a u Prištini pokazuju jasan paradoks – ova partija je ogroman i značajan broj glasova osvojila upravo u albanskim sredinama, gde Srba uopšte nema u biračkim spiskovima.

Autor: D.S.