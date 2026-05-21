Odlične vesti za penzionere sa najnižim primanjima! Vučić: Značajno povećanje penzija stiže tačno za tri meseca

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će građani u naredna dva do tri meseca osetiti poboljšanje životnog standarda kroz rast primanja, naglašavajući da će povećanja biti finansirana iz realnih prihoda, bez dodatnog zaduživanja države. Kako je rekao, to se pre svega odnosi na penzionere sa najnižim primanjima.

„Ljudi znaju da kada ja to kažem da je to istina. Znaju da nikada nisam obmanuo i prevario ljude i znaju da će se to u narednih do tri meseca dogoditi“, rekao je Vučić.

On je naveo da će građanima, "džepovi biti puniji", kao i da stižu dobre vesti za penzionere sa najnižim primanjima.

Govoreći o javnim finansijama, Vučić je istakao da Srbija ima stabilan nivo javnog duga.

„Sve iz realnih prihoda ćemo to finansirati, zato što naša stopa javnog duga je, kao što znate, četrdeset tri koma nešto odsto u odnosu na bruto domaći proizvod“, rekao je predsednik.

Dodao je da je nivo javnog duga Srbije, proporcionalno gledano, značajno niži od pojedinih razvijenih evropskih ekonomija.

„Suštinski imamo dva puta manji dug nego što ga ima Nemačka, jer se tako meri procentualno“, naveo je Vučić.

Na pitanje da li će država morati da se zadužuje kako bi finansirala nova povećanja, predsednik je odgovorio da za to neće biti potrebe.

„Nećemo se zaduživati. Za to nam nije potrebno zaduživanje“, poručio je Vučić.

Vučić izjavio je da i dalje postoji mnogo nepoznanica oko potencijalnih dogovora i pregovora u vezi sa NIS-om, ističući da država već godinu dana pokušava da očuva stabilnost tržišta i zaštiti građane od posledica krize.

Autor: A.A.